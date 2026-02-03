Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά οι επιλογές:
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
18:00 Novasports Prime Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός Euroleague
18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Οστράβα
19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Αϊντχόφεν UEFA Youth League
19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών (Ημιτελικός)
19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βαλένθια Euroleague
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό Euroleague
21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague
21:05 Novasports Extra 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν Euroleague
21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague
21:15 ΕΡΤ Sports 1 Ολλανδία – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών (Ημιτελικός)
21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρί Euroleague
21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια Euroleague
21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
21:30 ΕΡΤ Sports 2 Ρεμς – Λε Μαν Κύπελλο Γαλλίας
21:30 ΕΡΤ Sports 3 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι Κύπελλο Γερμανίας (Προημιτελικός)
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Μίλαν Serie A
22:00 Action 24 Άρσεναλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας (Δεύτερος Ημιτελικός)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Ρεν Κύπελλο Γαλλίας
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Χαρτς Scottish Premiership