Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Ο ημιτελικός της Εθνικής πόλο γυναικών και οι ευρωπαϊκοί αγώνες μπάσκετ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα.

Αναλυτικά οι επιλογές:

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

18:00 Novasports Prime Ντουμπάι BC – Ολυμπιακός Euroleague

18:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Indoor Tour Gold 2026 Οστράβα

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τόφας – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τσέλσι – Αϊντχόφεν UEFA Youth League

19:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ελλάδα – Ουγγαρία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών (Ημιτελικός)

19:30 Novasports 4HD Αναντολού Εφές – Βαλένθια Euroleague

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

20:00 Novasports 2HD Ζαλγκίρις Κάουνας – Μονακό Euroleague

21:00 Novasports 3HD Ερυθρός Αστέρας – Χάποελ Τελ Αβίβ Euroleague

21:05 Novasports Extra 1 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Παρτιζάν Euroleague

21:15 Novasports Prime Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague

21:15 ΕΡΤ Sports 1 Ολλανδία – Ιταλία Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Πόλο Γυναικών (Ημιτελικός)

21:30 Novasports Start Μπάγερν Μονάχου – Παρί Euroleague

21:30 Novasports 6HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπασκόνια Euroleague

21:30 Novasports 5HD Μπαρτσελόνα – Φενέρμπαχτσε Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:30 ΕΡΤ Sports 2 Ρεμς – Λε Μαν Κύπελλο Γαλλίας

21:30 ΕΡΤ Sports 3 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι Κύπελλο Γερμανίας (Προημιτελικός)

21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Μπολόνια – Μίλαν Serie A

22:00 Action 24 Άρσεναλ – Τσέλσι Λιγκ Καπ Αγγλίας (Δεύτερος Ημιτελικός)

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρσέιγ – Ρεν Κύπελλο Γαλλίας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σεντ Μίρεν – Χαρτς Scottish Premiership