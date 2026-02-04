Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:
15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο (Προημιτελικός)
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας (Α’ Ημιτελικός)
17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας FIBA Europe Cup
18:30 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Super League (Εξ Αναβολής)
19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Άνκαρα Eurocup
19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος Eurocup
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League
19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μαρούσι Κύπελλο Μπάσκετ (Play In)
20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός CEV Champions League Γυναικών
20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας (Α’ Ημιτελικός)
21:00 Novasports Start Άρης – Νεπτούνας Κλαϊπέντα Eurocup
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League
21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν Euroleague
21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)
21:45 Novasports 4HD Μανρέσα – Βενέτσια Eurocup
22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Τορίνο Coppa Italia (Προημιτελικός)
22:00 Action 24 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Λιγκ Καπ Αγγλίας (Β’ Ημιτελικός)
22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τρουά – Λανς Κύπελλο Γαλλίας
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership
