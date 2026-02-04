Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πού θα δείτε τους ημιτελικούς Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ, ΟΦΗ-Λεβαδειακός και το Αστέρας-Ολυμπιακός

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας:

15:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Βουλιαγμένη Κύπελλο Πόλο (Προημιτελικός)

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – Λεβαδειακός Κύπελλο Ελλάδας (Α’ Ημιτελικός)

17:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας FIBA Europe Cup

18:30 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός Super League (Εξ Αναβολής)

19:00 Novasports 5HD Μπεσίκτας – Άνκαρα Eurocup

19:00 Novasports 4HD Λιετκαμπέλις – Πανιώνιος Eurocup

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Πάφος – ΑΠΟΕΛ Cyprus League

19:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

19:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Προμηθέας – Μαρούσι Κύπελλο Μπάσκετ (Play In)

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ζελένιτσαρ – Ολυμπιακός CEV Champions League Γυναικών

20:30 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ Κύπελλο Ελλάδας (Α’ Ημιτελικός)

21:00 Novasports Start Άρης – Νεπτούνας Κλαϊπέντα Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Άλμπα Βερολίνου – Καρδίτσα FIBA Basketball Champions League

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Βιλερμπάν Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Μονπελιέ (Κυρίως Ταμπλό)

21:45 Novasports 4HD Μανρέσα – Βενέτσια Eurocup

22:00 Novasports 1HD Ίντερ – Τορίνο Coppa Italia (Προημιτελικός)

22:00 Action 24 Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ Λιγκ Καπ Αγγλίας (Β’ Ημιτελικός)

22:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Τρουά – Λανς Κύπελλο Γαλλίας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Αμπερντίν – Σέλτικ Scottish Premiership

