Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι αναμετρήσεις Καρδίτσα-ΑΕΚ και Πανιώνιος-Μπεσίκτας στο μπάσκετ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κουέντιν Άλις – Μες Ρότγκερινγκ Ρότερνταμ τένις

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Τάλον Γκρίκσπουρ – Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ Ρότερνταμ τένις

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ούγκο Γκρενιέ – Γιαν Λέναρντ Στρουφ Ρότερνταμ τένις

19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Μπεσίκτας Eurocup

19:30 COSMOTE SPORT 4 HD Καρδίτσα – ΑΕΚ FIBA Basketball Champions League

20:00 Novasports Start Σλασκ Βρότσλαβ – Τσεντεβίτα Ολιμπία Eurocup

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD Άλεξ ντε Μινόρ – Αρτούρ Φις Ρότερνταμ τένις

21:00 Novasports 5HD Τρέντο – Ουλμ Eurocup

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μονπελιέ – Τσιβιτανόβα CEV Champions League

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Γκούμερσμπαχ – Φλένσμπουργκ DAIKIN Bundesliga χάντμπολ

21:30 Novasports Premier League Τότεναμ – Νιούκαστλ Premier League

21:30 Novasports 4HD Έβερτον – Μπόρνμουθ Premier League

21:30 Novasports 2HD Τσέλσι – Λιντς Premier League

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χέρτα Βερολίνου – Φράιμπουργκ Κύπελλο Γερμανίας

22:00 Novasports 1HD Νάπολι – Κόμο Coppa Italia

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Χαρτς – Χιμπέρνιαν Scottish Premiership

22:15 Novasports Prime Γουέστ Χαμ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ζίζου Μπεργκς – Φαμπιάν Μαροζάν Ρότερνταμ τένις