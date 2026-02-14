Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Πλήρης αγωνιστική δράση στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα

14:15 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρτον – Γουέστ Χαμ Emirates FA Cup

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα

15:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Θέλτα La Liga EA Sports

15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Νίκη Βόλου Super League 2

15:00 Mega News Ολυμπιακός – Απόλλων Σμύρνης Πόλο Α1 Ανδρών

16:00 COSMOTE SPORT 9 HD Κόμο – Φιορεντίνα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – Ολυμπιακός GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 1 ΑΟ Μυκόνου – Άρης GBL

16:00 ΕΡΤ Sports 3 Προμηθέας Πάτρας – Περιστέρι GBL

16:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS12

16:30 Novasports Start Χόφενχαϊμ – Φράιμπουργκ Bundesliga

16:30 Novasports 5HD Αμβούργο – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

16:30 Novasports 4HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Γκλάντμπαχ Bundesliga

16:30 Novasports 3HD Βέρντερ Βρέμης – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga

16:30 Novasports 2HD Λεβερκούζεν – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντόχα, Τελικός

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS13

17:00 COSMOTE SPORT 4 HD Σαουθάμπτον – Λέστερ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 8 HD Νόριτς – Γουέστ Μπρομ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μάντσεστερ Σίτι – Σάλφορντ Emirates FA Cup

17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Ντέρμπι – Σουόνσι Sky Bet EFL Championship

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Παναιτωλικός – Αστέρας Aktor Super League

17:00 Mega News Ολυμπιακός – BK-46 EHF European Cup χάντμπολ

17:15 Novasports 1HD Χετάφε – Βιγιαρεάλ La Liga

18:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS14

18:15 ΕΡΤ Sports 1 Μαρούσι – Καρδίτσα GBL

18:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ GBL

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λάτσιο – Αταλάντα Serie A

19:05 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS15

19:15 COSMOTE SPORT 7 HD Βαρέζε – Μπρέσια Lega Basket Serie A

19:30 Novasports Prime Λεβαδειακός – Ολυμπιακός Super League

19:30 Novasports 3HD Στουτγκάρδη – Κολωνία Bundesliga

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Αλαβές La Liga

19:30 COSMOTE SPORT 3 HD Αλ Φατέχ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Άστον Βίλα – Νιούκαστλ Emirates FA Cup

20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Βόλος ΝΠΣ – Άρης Super League 2025-26

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Κηφισιά Volley League Ανδρών

21:00 Novasports Start Άγιαξ – Φορτούνα Σίταρντ Eredivisie

21:30 Novasports 2HD Ντινάμο Δρέσδης – Έλβερσμπεργκ Bundesliga 2

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ίντερ – Γιουβέντους Serie A

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπράιτον Emirates FA Cup

22:30 COSMOTE SPORT 5 HD Ζιλ Βισέντε – Μπράγκα Liga Portugal