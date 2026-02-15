Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά οι επιλογές:
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS17
12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Τράμπζονσπορ Turkish Basketball Super League
13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS18
11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
13:00 ΕΡΤ Sports 1 Πρωτέας Βούλας – Αθηναϊκός Α1 Μπάσκετ Γυναικών
13:15 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie
13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ανδόρα – Βαλένθια ACB Liga
13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Σασουόλο Serie A
14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Λιντς Emirates FA Cup
14:30 Novasports 3HD Κίελo – Σάλκε Bundesliga 2
14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
15:00 Novasports Prime Οβιέδο – Μπιλμπάο La Liga
15:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2
15:00 MEGA News Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ Super League 2
16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου GBL
16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ Σίτι – Φούλαμ FA Cup
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Τζένοα Serie A
16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Ελλάς Βερόνα Serie A
16:30 Novasports Start Άουγκσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ
17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τουρκ Τέλεκομ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League
17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νασιονάλ – Πόρτο Liga Portugal
17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΟΦΗ Super League
17:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
18:30 Novasports 3HD Λειψία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga
18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Χαρτς Scottish Premiership
18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Γουίγκαν FA Cup
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι
19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Μπολόνια Serie A
19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Super League
19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βαλένθια La Liga
20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga
20:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας
21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρεμόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Τένις
21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Super League
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Ρόμα Serie A
21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026
22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπέτις La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Φαμαλικάο Liga Portugal