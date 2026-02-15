Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr
real player

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

09:55, 15/02/2026
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας.

Αναλυτικά οι επιλογές:

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

11:10 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS17

12:00 COSMOTE SPORT 7 HD Αναντολού Εφές – Τράμπζονσπορ Turkish Basketball Super League

13:00 COSMOTE SPORT 5 HD WRC Σουηδία, SS18

11:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

13:00 ΕΡΤ Sports 1 Πρωτέας Βούλας – Αθηναϊκός Α1 Μπάσκετ Γυναικών

13:15 Novasports 2HD Φέγενορντ – Γκόου Αχέντ Ιγκλς Eredivisie

13:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ανδόρα – Βαλένθια ACB Liga

13:30 COSMOTE SPORT 2 HD Ουντινέζε – Σασουόλο Serie A

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Μπέρμιγχαμ – Λιντς Emirates FA Cup

14:30 Novasports 3HD Κίελo – Σάλκε Bundesliga 2

14:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

15:00 Novasports Prime Οβιέδο – Μπιλμπάο La Liga

15:00 Action 24 Καλαμάτα – Πανιώνιος Super League 2

15:00 MEGA News Μαρκό – Ολυμπιακός Β’ Super League 2

16:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου GBL

16:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ Σίτι – Φούλαμ FA Cup

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κιλμάρνοκ – Σέλτικ Scottish Premiership

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Τζένοα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Ελλάς Βερόνα Serie A

16:30 Novasports Start Άουγκσμπουργκ – Χάιντενχαϊμ Bundesliga

16:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ρότερνταμ

17:00 COSMOTE SPORT 5 HD Τουρκ Τέλεκομ – Φενέρμπαχτσε Turkish Basketball Super League

17:15 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga

17:30 COSMOTE SPORT 4 HD Νασιονάλ – Πόρτο Liga Portugal

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – ΟΦΗ Super League

17:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

18:30 Novasports 3HD Λειψία – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

18:30 COSMOTE SPORT 7 HD Ρέιντζερς – Χαρτς Scottish Premiership

18:30 COSMOTE SPORT 3 HD Άρσεναλ – Γουίγκαν FA Cup

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Μπολόνια Serie A

19:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Super League

19:30 Novasports 1HD Λεβάντε – Βαλένθια La Liga

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μάλαγα – Ρεάλ Μαδρίτης ACB Liga

20:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 Ντάλας

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κρεμόνα – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 Τένις

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Νάπολι – Ρόμα Serie A

21:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες, Μιλάνο-Κορτίνα 2026

22:00 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Μπέτις La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 9 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Φαμαλικάο Liga Portugal

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved