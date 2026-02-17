Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
10:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 Ντόχα
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup
19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League