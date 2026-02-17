Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Οι πρώτες αναμετρήσεις για τα νοκ-άουτ του Champions League, οι αγώνες για το final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας και ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Ετσαργκί στο τουρνουά στην Ντόχα ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

10:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Στέφανος Τσιτσιπάς ATP 500 2026 Ντόχα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαρούσι – Άρης allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ολυμπιακός – Μιλάνο CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD ΠΑΟΚ – Άαλστ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλατασαράι – Γιουβέντους Champions League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – ΑΕΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ντόρτμουντ – Αταλάντα Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπλάκπουλ – Μάνσφιλντ League One

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μονακό – Παρί Σεν Ζερμέν Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης Champions League