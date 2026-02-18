Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Η πρώτη αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν, για τα πλέι οφ του Champions League, τα ματς Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ και Ηρακλής-Μύκονος για το final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, ο αγλωνας του Τσιτσιπά με τον Μεντβέντεφ για το τουρνουά στην Ντόχα και το παιχνίδι του Περιστερίου με τη Σαραγόσα για το FIBA Europe Cup, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Κάρεν Κατσάνοφ Ντόχα

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντόχα

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΑΟ Μυκόνου Betsson Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Γιανίκ Σίνερ Ντόχα (Κυρίως Ταμπλό)

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα

19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λβι Πράγας – Λας Πάλμας CEV Champions League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Coppa Italia

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Νιούκαστλ UEFA Champions League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα FIBA Europe Cup

21:00 Novasports Prime Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26

21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Κόμο Serie A

21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Coppa Italia

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άρσεναλ Premier League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ UEFA Champions League

22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League