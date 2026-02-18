Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:30 COSMOTE SPORT 6 HD Μάρτον Φούκσοβιτς – Κάρεν Κατσάνοφ Ντόχα
14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Ντανιίλ Μεντβέντεφ – Στέφανος Τσιτσιπάς Ντόχα
17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα
17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ηρακλής – ΑΟ Μυκόνου Betsson Κύπελλο Ελλάδας Ανδρών
18:30 COSMOTE SPORT 6 HD Αλεξέι Πόπιριν – Γιανίκ Σίνερ Ντόχα (Κυρίως Ταμπλό)
19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι, 4η Μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 9 HD Λβι Πράγας – Λας Πάλμας CEV Champions League
19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπρέσια – Ούντινε Lega Basket Coppa Italia
19:45 COSMOTE SPORT 3 HD Καραμπάγκ – Νιούκαστλ UEFA Champions League
20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα
20:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα FIBA Europe Cup
21:00 Novasports Prime Λεβάντε – Βιγιαρεάλ La Liga EA Sports 2025/26
21:30 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο
21:45 COSMOTE SPORT 9 HD Μίλαν – Κόμο Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αρμάνι Μιλάνο – Τριέστε Lega Basket Coppa Italia
22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άρσεναλ Premier League
22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Κλαμπ Μπριζ – Ατλέτικο Μαδρίτης UEFA Champions League
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόντο Γκλιμτ – Ίντερ UEFA Champions League
22:00 MEGA-COSMOTE SPORT 2 HD Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν Champions League