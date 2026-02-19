Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Oι πρώτες ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα και του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν για τα πλέι οφ του Europa League, oι δύο ημιτελικοί του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ και το ματς Τσιτσιπά-Ρούμπλεφ, για τα προημιτελικά του Qatar Open, ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

12:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

14:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

14:30 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς-Αντρέι Ρούμπλεφ ATP 500 2026 Ντόχα

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Μαρούσι allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

19:00 COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Πανιώνιος ΓΣΣ CEV Challenge Cup

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Νότιγχαμ Φόρεστ Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 9 HD Ζρίνσκι – Κρίσταλ Πάλας Conference League

19:45 COSMOTE SPORT 8 HD Ντινάμο Ζάγκρεμπ – Γκενκ Europa League 2025-26

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Μπραν – Μπολόνια Europa League

19:45 COSMOTE SPORT 3 HD ΠΑΟΚ – Θέλτα UEFA Europa League

20:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παναθηναϊκός-Ηρακλής allwyn Final 8 Κυπέλλου Ελλάδας Μπάσκετ

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μάλαγα ACB Copa del Rey

22:00 COSMOTE SPORT 9 HD Ομόνοια – Ριέκα Conference League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Λουντογκόρετς – Φερεντσβάρος Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λιλ – Ερυθρός Αστέρας Europa League

22:00 ANT1-COSMOTE SPORT 4 HD Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν Europa League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Σέλτικ – Στουτγκάρδη Europa League