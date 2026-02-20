Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αγώνες ποδοσφαίρου, μπάσκετ και τένις στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

15:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

17:00 Novasports 6HD WTA 1000 2026 Ντουμπάι

18:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

19:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπασκόνια – Τενερίφη ACB Copa del Rey

19:30 Novasports Prime Γκρόιτερ Φιρτ – Αρμίνια Μπίλεφελντ Bundesliga 2

20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 2026 Ντόχα

21:30 Novasports Start Θέουτα – Γρανάδα B’ Ισπανίας

21:30 Novasports 3HD Μάιντς – Αμβούργο Bundesliga

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Σασουόλο – Ελλάς Βερόνα Serie A

22:00 Novasports Prime Μπιλμπάο – Έλτσε La Liga EA Sports

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Μπαρτσελόνα – Μούρθια ACB Copa del Rey

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD ATP 500 2026 Ρίο ντε Τζανέιρο

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπλάκμπερν – Πρέστον EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 7 HD Εστρέλα – Τοντέλα Liga Portugal

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες Χόκεϊ επί πάγου