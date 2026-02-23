Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Παιχνίδια ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ και τένις περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (23/2/2026):

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μοέζ Ετσαργκί – Τζοβάνι Μπέτσι Περικάρ Ντουμπάι

13:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Νέες Ατρομήτου – ΠΑΟΚ Ποδόσφαιρο γυναικών

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD Σταν Βαβρίνκα – Μπέντζαμιν Χασάν Ντουμπάι

16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Μαχητές Πειραματικό – ΑΓΕ Χαλκίδα Elite League

17:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Τζιζέν Τσανγκ Ντουμπάι

18:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Θέτιδα Βούλας – ΑΕΚ Α1 Γυναικών Volley League

19:00 COSMOTE SPORT 7 HD Κουέντιν Άλις – Τζακ Ντρέιπερ Ντουμπάι

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Φιορεντίνα – Πίζα Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Καντσία – Αλ Έτιφακ Roshn Saudi League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μπολόνια – Ουντινέζε Serie A

22:00 Novasports Premier League Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League

22:00 Novasports 1HD Αλαβές – Τζιρόνα La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουόλσολ – ΜΚ Ντονς EFL League Two

22:15 COSMOTE SPORT 8 HD Φαμαλικάο – Κάζα Πία Liga Portugal