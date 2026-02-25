Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Η αναμέτρηση Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός για τη Euroleague ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

14:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

17:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Τσέλσι UEFA Youth League

19:00 COSMOTE SPORT 8 HD Πανιώνιος ΓΣΣ – Παναθηναϊκός CEV Challenge Cup Γυναικών

19:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:45 Novasports 4HD Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν Euroleague

19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Αταλάντα – Ντόρτμουντ UEFA Champions League

20:00 Novasports Prime Ζαλγκίρις Κάουνας – Ολυμπιακός Euroleague

21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Αλ Ναϊμά – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές Euroleague

21:30 Novasports 5HD Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα Euroleague

21:30 COSMOTE SPORT 9 HD Μιλάνο – Ολυμπιακός CEV Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 8 HD Στόουκ – Όξφορντ Sky Bet EFL Championship

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γιουβέντους – Γαλατασαράι UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα UEFA Champions League