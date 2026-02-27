Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Quantcast
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

06:30, 27/02/2026
06:30, 27/02/2026

Οι κληρώσεις σε Champions League, Europa League και Conference League με την συμμετοχή του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ ξεχωρίζουν στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

08:10 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)

09:00 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)

09:55 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Δοκιμές)

13:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Champions League

14:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Europa League

15:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κλήρωση UEFA Conference League

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Φελίξ Οζέ-Αλιασίμ – Ντανιίλ Μεντβέντεφ ATP 500

17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 Ντουμπάι

19:30 Novasports Prime Ντινάμο Δρέσδης – Ντάρμσταντ Bundesliga 2

20:00 COSMOTE SPORT 8 HD Φλένσμπουργκ – Βέτσλαρ DAIKIN Bundesliga

20:45 COSMOTE SPORT 7 HD Πόρτο – Αρούκα Liga Portugal

21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Σαμπάμπ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

21:30 Novasports 3HD Άουγκσμπουργκ – Κολωνία Bundesliga

21:30 Novasports 1HD Αλμπαθέτε– Αλμερία Ποδόσφαιρο

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Πάρμα – Κάλιαρι Serie A

22:00 Novasports Premier League Γουλβς – Άστον Βίλα Premier League

22:00 Novasports Prime Λεβάντε – Αλαβές La Liga

22:00 Novasports 6HD WTA 500 Μέριδα

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπρίστολ Σίτι – Γουότφορντ Sky Bet EFL Championship

22:45 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Εστορίλ Liga Portugal

23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν, Προημιτελικός

