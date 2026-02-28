Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας - Real.gr

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
07:40 COSMOTE SPORT 5 HD Moto3 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Κατατακτήριες Δοκιμές)
08:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Κατατακτήριες Δοκιμές)
09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Tissot Sprint)
14:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League
14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship
15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο La Liga
15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2
15:00 Mega News Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2
16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Λέτσε Serie A
16:30 Novasports 6HD Γκλάντμπαχ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μάιντς Bundesliga
16:30 Novasports 2HD Βέρντερ Βρέμης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ Premier League
17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπρέντφορντ Premier League
17:00 Novasports 4HD Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League
17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 τένις Ντουμπάι τένις
17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πρέστον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet Super League
17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ La Liga
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κύπελλο Πόλο Ανδρών Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τελικός Final 4
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Νάπολι Serie A
19:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League
19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
19:45 Novasports 4HD Χεράκλες – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Λεβαδειακός Super League
20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νασιονάλ – Μπράγκα Liga Portugal
21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φάιχα – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
21:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Σάλκε Bundesliga 2
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Τζένοα Serie A
22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις