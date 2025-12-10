Οι Γερμανοί… ξανάρχονται! Ο Γιαμπλόνσκι σφυρίζει στο Άρης-Ολυμπιακός - Real.gr

Μετά το… διάλλειμα στο ΠΑΟΚ-Άρης, το οποίο διηύθυνε ο Σέρβος Γιοβάνοβιτς, έρχονται ξανά Γερμανοί διαιτητές στην Ελλάδα, όπως σε όλα τα προηγούμενα φετινά ντέρμπι της Super League.

Ο λόγος για τον Σβεν Γιαμπλόνσκι, από την πρώτη κατηγορία της UEFA, ο οποίος θα σφυρίξει για τέταρτη φορά σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος, αυτή τη φορά στο Άρης-Ολυμπιακός. Συγκεκριμένα, είχε διευθύνει το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 2-0 (4/2/24), το ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός 2-3 (10/11/24) και το ΑΕΚ-Ολυμπιακός 0-1 (2/3/25).

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του, Έντουαρντ Μπαϊτίνγκερ, Σάσα Φραντς Τίλερτ, 4ος ο Ζαμπαλάς και στο VAR οι Πάτρικ Φραντς Χανσλμπάουερ, Πουλικίδης.

Στο Παναιτωλικός-ΑΕΚ ορίστηκε ο Παπαπέτρου με τον Ευαγγέλου στο VAR. Το Ατρόμητος-ΠΑΟΚ θα σφυρίξει ο Τσακαλίδης με τον Τζήλο στο VAR και το Παναθηναϊκός-Βόλος ο Φωτιάς με τον Παπαδόπουλο στο VAR.

Αναλυτικά οι διαιτητές της 14ης αγωνιστικής της Super League:

Παναιτωλικός-ΑΕΚ: Παπαπέτρου (Πετρόπουλος, Δημητριάδης, 4ος Κατσικογιάννης, VAR: Ευαγγέλου, Γιουματζίδης)

Ατρόμητος-ΠΑΟΚ: Τσακαλίδης (Κωσταράς, Νίκζας, 4ος Νταούλας, VAR: Τζήλος, Ματσούκας)

Άρης-Ολυμπιακός: Γιαμπλόνσκι (Μπαϊτίνγκερ, Τίλερτ, 4ος Ζαμπαλάς, VAR: Χανσλμπάουερ, Πουλικίδης)

Παναθηναϊκός-Βόλος: Φωτιάς (Μεϊντάνας, Παπαδάκης, 4ος Κουκουλάς, VAR: Παπαδόπουλος, Αντωνίου)

Λεβαδειακός-ΑΕΛ: Ματσούκας (Καραγκιζόπουλος, Κωνσταντίνου, 4ος Τασιόπουλος, VAR: Πουλικίδης, Ζαμπαλάς)

ΟΦΗ-Πανσερραϊκός: Κατοίκος (Πάτρας, Κλεπετσάνης, 4ος Βεργέτης, VAR: Κουμπαράκης, Παπαδόπουλος)

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης: Πολυχρόνης (Φωτόπουλος, Δέλλιος, 4ος Τσαγκαράκης, VAR: Τζήλος, Μόσχου)

