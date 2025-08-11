Οι ημέρες και οι ώρες της πρεμιέρας της Super League - Real.gr

Η Super League έκανε γνωστές τις ημέρες και τις ώρες για την πρώτη αγωνιστική του ελληνικού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί 23-25 Αυγούστου.

Την αρχή κάνουν οι Ολυμπιακός και Άρης, με τους «ερυθρόλευκους» να υποδέχονται τον Αστέρα στο άδειο λόγω τιμωρίας «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ οι «κίτρινοι» φιλοξενούν τον Βόλο και τα δύο παιχνίδια θα διεξαχθούν το Σάββατο 23/08 στις 20:00, ενώ την ίδια μέρα στις 22:00 ο Παναιτωλικός αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στο Αγρίνιο.

Την σκυτάλη παίρνουν οι Παναθηναϊκός και ΑΕΚ που την Κυριακή αντιμετωπίζουν τον ΟΦΗ και τον Πανσερραϊκό αντίστοιχα. Την αρχή κάνει το «τριφύλλι» που φιλοξενεί τους Κρητικούς στις 19:45, ενώ η «Ένωση» λίγο αργότερα στις 20:15 την ομάδα από από τις Σέρρες, με τις αναμετρήσεις της Κυριακής να ολοκληρώνονται στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στις 21:00.

Την αυλαία της πρώτης αγωνιστικής του ελληνικού πρωταθλήματος κλείνει το παιχνίδι του Λεβαδειακού με την Κηφισιά στην Βοιωτία την Δευτέρα 25 Αυγούστου στις 19:30.

Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις ημέρες και τις ώρες της πρεμιέρας της Super League:



