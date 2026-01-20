Οι Παπαπέτρου και Φωτιάς διαιτητές σε ευρωπαϊκά ματς - Real.gr

Ο Τάσος Παπαπέτρου ορίστηκε από την UEFA για να διευθύνει την αναμέτρηση στην Αυστρία μεταξύ της Ζάλτσμπουργκ και της Βασιλείας, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Βοηθοί του είναι οι Τρύφων Πετρόπουλος και Ιορδάνης Απτοσόγλου, ενώ τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Φώτης Πολυχρόνης. Στο VAR θα είναι ο Τζήλος με βοηθό τον Ζαμπαλά.

Στο μεταξύ ο Βασίλης Φωτιάς θα σφυρίξει την αναμέτρηση της Μπολόνια με τη Σέλτικ στο «Ρενάτο Νταλ’ Αρα» της Φλωρεντίας για τα πλέι οφ της Conference League. Βοηθοί του θα είναι ο Ανδρέας Μεϊντάνας και ο Μιχάλης Παπαδάκης και τέταρτος ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Ο Aγγελος Ευαγγέλου θα είναι στο VAR με βοηθό τον Μπραμ Φαν Ντρίσκε, ενώ ένας ακόμη Ελληνας διαιτητής, ο Αγγελος Ευαγγέλου έχει οριστεί βοηθός VAR στο σημερινό αγώνα Τότεναμ – Ντόρτμουντ για το Champions League.