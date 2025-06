Οι Πέισερς στους τελικούς του NBA μετά από 25 χρόνια - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Οι Πέισερς είναι στους τελικούς του NBA έπειτα από το 2000. Με τον ηγέτη εκείνης της ομάδας, Ρέτζι Μίλερ, να είναι στο γήπεδο και να κάνει το σχόλιο τον αγώνα, η Ιντιάνα διέσυρε με 125-108 τους Νικς στο Game 6 και προκρίθηκε στους NBA Finals έπειτα από 25 χρόνια.

Ο Πασκάλ Σιάκαμ με 31 πόντους ήταν ο κορυφαίος των νικητών – και κατέκτησε και το βραβείο του MVP των τελικών της Δύσης – με τον Ταϊρίς Χαλιμπάρτον να προσθέτει 21 πόντους και 13 ριμπάουντ και τον Όμπι Τόπιν 18 πόντους.

Για τους Νικς, ο Όου Τζι Ανουνόμπι είχε 24 πόντους, ο Καρλ-Άντονι Τάουνς 22 πόντους και 14 ριμπάουντ και ο Τζέιλεν Μπράνσον 19 πόντους (αλλά 8/18 σουτ).

Your 2024-25 Eastern Conference champs: THE INDIANA PACERS!!

— NBA (@NBA) June 1, 2025