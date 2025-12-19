Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στους «16» του Conference League - Το γλέντι στα αποδυτήρια - ΦΩΤΟ - Real.gr

Η ΑΕΚ έκανε το καθήκον της απέναντι στην Κραϊόβα, επικράτησε των Ρουμάνων με 3-2 στην OPAP Arena και έκλεισε με τον ιδανικό τρόπο την ιστορική πρώτη της παρουσία στην League Phase του Conference League.

Και λέμε ιδανικά όχι μόνο για το τρίποντο και την εκτόξευση τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και στο ranking, αλλά και γιατί προκρίθηκε απευθείας στους «16» της διοργάνωσης, προσπερνώντας δηλαδή τον ενδιάμεσο γύρο των Playoffs.

Έτσι η Ένωση έμαθε το βράδυ της Πέμπτης (18/12) τους τέσσερις πιθανούς αντιπάλους της στη φάση των 16.

Αυτοί θα είναι οι: Νόα, Ντρίτα, Τσέλιε, Άλκμααρ.

Ωστόσο πρέπει να διευκρινιστεί το πλαίσιο μέσα από το οποίο θα προκύψει η μία αντίπαλος του Δικέφαλου.

Οι Τσέλιε (13η) και Άλκμααρ (14η) θα αντιμετωπίσουν μία εκ των Νόα (19η) και Ντρίτα (20η), με την κλήρωση να γίνεται στις 16 Ιανουαρίου.

Από αυτά τα ζευγάρια θα προκύψουν δύο νικητές, με την ΑΕΚ να μαθαίνει στην κλήρωση της 27ης Φεβρουαρίου ποια από τις δύο ομάδες θα βρει μπροστά της.

Γιορτή στα αποδυτήρια με τον Ηλιόπουλο μετά την πρόκριση

Σε πανηγυρικό κλίμα ολοκληρώθηκε το βράδυ στην OPAP Arena μετά τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία της ΑΕΚ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, η γιορτή μεταφέρθηκε και στα αποδυτήρια. Ο Μάριος Ηλιόπουλος βρέθηκε δίπλα στην ομάδα για να πανηγυρίσει μαζί της τη σπουδαία πρόκριση και την ευρωπαϊκή συνέχεια. Η παρουσία του στα αποδυτήρια ήρθε να υπογραμμίσει το κλίμα ικανοποίησης που επικρατεί στην ΑΕΚ μετά τη μεγάλη βραδιά απέναντι στους Ρουμάνους και την επιστροφή της ομάδας στη φάση των «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Νίκολιτς: «Αποδείξαμε ότι έχουμε αυτή την αθλητική και μαχητική νοοτροπία μέσα μας»

Τη νοοτροπία που χαρακτήρισε την ΑΕΚ στο πιο κρίσιμο σημείο της βραδιάς ανέδειξε ο Μάρκο Νίκολιτς μετά τη μυθική ανατροπή επί της Κραϊόβα και την πρόκριση στους «16» του Conference League.

Ο Σέρβος τεχνικός στάθηκε στο πνευματικό κομμάτι της ομάδας του, υπογραμμίζοντας πως ακόμη και όταν όλα έμοιαζαν χαμένα, οι παίκτες του δεν εγκατέλειψαν το πλάνο και πίστεψαν μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο στην ανατροπή.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην καθοριστική παρουσία του Ντομαγκόι Βίντα, τον οποίο χαρακτήρισε MVP της αναμέτρησης, σημειώνοντας ότι έχει αποδεχθεί απόλυτα τον ρόλο του και λειτουργεί ως ηγετική μορφή εντός και εκτός γηπέδου.

Παράλληλα, ο Νίκολιτς ξεκαθάρισε ότι η προσοχή στρέφεται πλέον στις επόμενες υποχρεώσεις, με την αναμέτρηση του πρωταθλήματος απέναντι στον ΟΦΗ να βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο της σκέψης του.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Μάρκο Νίκολιτς:

«Καλησπέρα ή και… καλημέρα σε όλους, είναι προχωρημένη η ώρα. Είναι μια μακρά νύχτα, αλλά όμορφη. Ειμαι χαρούμενος για όλους: το σταφ, τον ιδιοκτήτη, τον αθλητικό διευθυντή, τον κόσμο, τους παίκτες, τους πάντες. Αξίζαμε αυτό το επίτευγμα. Τώρα έχουμε νέους στόχους. Εκπληρώσαμε όλους όσους βάλαμε από το καλοκαίρι, ήρθε η ώρα να βάλουμε νέους στόχους. Έχουμε ώρα γι’ αυτό.

Είχαμε μία πτώση μετά το 25’. Αυτοι οι 16 παίκτες ήταν στο Αγρίνιο, στην Τουρκία, ταξίδεψαν πολύ. Δε το έβαλαν κάτω ποτέ! Είμαι περήφανος. Είναι στιγμές χαράς. Έδωσαν χαρά στην ΑΕΚ. Τώρα κοιτάμε τον ΟΦΗ. Καλώ τους πάντες να έρθουν στο γήπεδο να κλείσουμε πριν τις γιορτές θετικά. Είναι λίγο προχωρημένη η ώρα, αλλά καλώ τους πάντες να γεμίσουν το γήπεδο. Το αξίζει αυτή η ομάδα».

Για τη νοοτροπία νικητή που έχει εμφυσήσει στην ομάδα από το καλοκαίρι;

«Ειμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό, σε αυτή τη σειρά αγώνων, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα. Απόψε ήταν θέμα νοοτροπίας. Το συζητήσαμε στο ημίχρονο. Είχαμε καλό ξεκίνημα, μετά υπήρξε ένα άγχος που πρέπει να το ελέγχουμε. Προσπαθήσαμε να αναλύσουμε με ηρεμία και όχι με υστερία το παιχνίδι μας. Προσθέσαμε ρίσκο. Δεχθήκαμε… ατυχή τέρματα. Κλείστηκαν μετά πίσω. Κάναμε ευκαιρίες όμως. Αποδείξαμε ότι έχουμε αυτή την αθλητική και μαχητική νοοτροπία μέσα μας. Χαίρομαι που δώσαμε χαρά στον κόσμο».

Αν στην προπονητική του καριέρα έχει ζήσει κάτι ανάλογο κι αν πίστευε στο 97’ ότι θα γίνει ό,τι έγινε;

«Το σημαντικό είναι να έχεις θετικό πνεύμα και να είσαι ήρεμος. Να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Λειτούργησαν οι αλλαγές που κάναμε. Και στο πέναλτι και στα γκολ. Κι αυτή η έκρηξη στο γήπεδο από τον κόσμο μας έδωσε ώθησε. Είχε ληφθεί η απόφαση ότι δεν θα σταματούσαμε: άλλο να περνάς, κερδίζοντας κι άλλο να έχεις ισοπαλία. Ίσως αν υπάρχει θεός του ποδοσφαίρου να μας αντάμειψε απόψε».

Αν αυτή η νίκη μεγαλώνει τον κίνδυνο για το ματς της Κυριακής, όσον αφορά τη διαχείριση;

«Εχουμε 8 αναμετρήσεις στη σειρά και κάναμε άλλη μία νίκη. Έμεινε άλλο ένα ματς μέχρι να φύγει ο χρόνος. Έχουμε τώρα τον ΟΦΗ. Δεν ήταν απλά τα ματς με τον αντίπαλο. Το σημαντικό είναι να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι και έτοιμοι. Είναι σημαντικό να κλείσουμε με νίκη τη χρονιά. Θα δώσει μία ώθηση. Αξίζει μετά την ξεκούραση η ομάδα. Άλλο να ξεκουράζεσαι έχοντας κερδίσει».

Για το πανό που υπήρχε στο γήπεδο με τα λόγια του το καλοκαίρι στους παίκτες του «παλέψτε και πιστέψτε» και που αφιερώνει αυτή τη νίκη;

«Δεν αφιερώνω κάπου τη νίκη. Ειμαι χαρούμενος και περήφανος για όλους. Είναι σημαντικό αυτό. Συνήθως αφιερώνω κατι πολύ μεγάλο. Θα το δούμε τον Μάη… Χαίρομαι που αξιοποίησαν οι οπαδοί αυτό που είπα στους παίκτες. Ειμαι χαρούμενος που το υιοθέτησαν. Το συγκεκριμένο σλόγκαν ταιριάζει, για πολλούς λόγους, σε αυτό το σύλλογο».

Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έκλεισε τη League Phase με την καλύτερη επίθεση;

«Δεν το γνώριζα. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ ευχάριστο. Έρχεται σε αντίθεση με ό,τι γίνεται στην Ελλάδα που σκοράρουμε τρία γκολ για να ακυρωθεί το ένα. Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό».

Υπάρχουν δυο φαβορί να βρει η ΑΕΚ στο δρόμο της. Η Αλκμααρ και η Τσέλιε. Αν σκέφτεται κάτι επί αυτού; Αν προτιμά την Τσέλιε για… εκδίκηση;

«Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για καλές ομάδες. Δυσάρεστες… Εχουμε χρόνο να τους σκεφτούμε. Το μυαλό μου είναι στον ΟΦΗ να κλείσουμε καλά τη χρονιά. 10 Γενάρη έχουμε τον Άρη, μετά νοκ άουτ το Κύπελλο και έπειτα τον Παναθηναϊκό. Δε έχει σημασία ποιος θα είναι αντίπαλός μας, αλλά να είμαστε έτοιμοι εμείς».

Για τον Βίντα και όποτε χρειάζεται δίνει την ψυχή του για την ΑΕΚ. Εκτός από το γκολ και το πέναλτι που κέρδισε, έχει μία καίρια επέμβαση στο 0-2. Πώς έχετε καταφέρει να έχει αυτή την απόδοση και πώς τον έχετε ζήσει αυτό το διάστημα;

«Ο Βίντα είναι ο MVP απόψε. Και για την καίρια επέμβαση που έκανε. Είχαμε μια ειλικρινή ξεκάθαρη κουβέντα το καλοκαίρι. Του είπα θα δώσουμε προσοχή σε λίγο νεότερους παίκτες. Να είναι αρχηγός, ότι θα πάρει χρόνο. Αν ήταν έτοιμος να έχει αυτό το ρόλο. Μου είπε «ναι», γιατί δεν θα ήταν η πρώτη φορά στην καριέρα του. Και στην Εθνική Κροατίας είχε αντίστοιχο ρόλο. Δεν είναι νεότερος. Είναι παίκτης με μεγάλη εμπειρία. Έφερε εις πέρας το νέο του ρόλο».

