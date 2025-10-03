Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για ΠΑΟΚ - Real.gr

Quantcast
Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για ΠΑΟΚ

13:54, 03/10/2025
Οι σκέψεις του Μεντιλίμπαρ για ΠΑΟΚ

Στροφή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ κάνουν άπαντες στον Ολυμπιακό, αφήνοντας πίσω τους την ήττα από την Άρσεναλ.

Η προετοιμασία των ερυθρόλευκων ξεκίνησε χθες το πρωί στο Λονδίνο, καθώς έκαναν προπόνηση το πρωί στο κέντρο των «κανονιέρηδων» πριν επιστρέψουν στην Αθήνα, σε μια πτήση που είχε ταλαιπωρία και τρίωρη καθυστέρηση.

Ο Ροντινέι δεν θα είναι διαθέσιμος για το ντέρμπι στην Τούμπα, όπως και ο Γιάρεμτσουκ, ο οποίος παραμένει στα «πιτς».

Από εκεί και πέρα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ σχεδιάζει κάποιες αλλαγές στο βασικό σχήμα, με τον Σιπιόνι να διεκδικεί μια θέση στο κέντρο, καθώς ήταν εξαιρετικός όταν μπήκε αλλαγή στο ματς του Λονδίνου. Το ίδιο ισχύει και για τους Μουζακίτη, Στρεφέτσα, που πήραν λιγότερο χρόνο στο «Emirates».

Διαφοροποιήσεις στην άμυνα δεν προβλέπονται, καθώς οι Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να αγωνιστούν από την αρχή στην Τούμπα.

Τα πλάνα του Βάσκου προπονητή θα οριστικοποιηθούν το Σάββατο, πριν αναχωρήσει η αποστολή για τη Θεσσαλονίκη.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

