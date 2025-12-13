Οι υποψήφιοι για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, αν αποχωρήσει ο Τσάμπι Αλόνσο - Real.gr

Το Sky Sports Germany αποκαλύπτει ότι η Ρεάλ Μαδρίτης έχει ήδη τρία ονόματα στην λίστα της σε περίπτωση που αποφασίσει να προχωρήσει χωρίς τον Τσάμπι Αλόνσο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο Αλόνσο ετοιμάζεται για το κρισιμότερο παιχνίδι της θητείας του απέναντι στην Αλαβές, καθώς η πίεση έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι δύο διαδοχικές ήττες, η πιο πρόσφατη από τη Μάντσεστερ Σίτι, έχουν φέρει την Ρεάλ Μαδρίτης στην έβδομη θέση του Champions League και έχουν δημιουργήσει βαρύ κλίμα στο «Μπερναμπέου». Ήδη κυκλοφορούν σενάρια που αφορούν πιθανή αλλαγή προπονητή.

Παράλληλα ο Φλορεντίνο Πέρεθ και η διοίκηση εξετάζουν την αγορά για πιθανές λύσεις. Πρώτος στην λίστα εμφανίζεται ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές επιτυχίες της ομάδας τα προηγούμενα χρόνια.

Στις επιλογές βρίσκεται και ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος όμως δεν δείχνει διάθεση να επιστρέψει άμεσα στην προπονητική, αν και θεωρείται μια κορυφαία περίπτωση. Τρίτο όνομα είναι αυτό του Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος αυτή την περίοδο βρίσκεται στον πάγκο της Ρεάλ Καστίγια.

