Οι Άγγλοι θα μπορούν να αργήσουν στις δουλειές τους αν κατακτήσουν το Euro

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 ώρα Αγγλίας, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει τελειώσει το πολύ 23:00, αν πάει παράταση και πέναλτι. Για τον λόγο αυτό πολλές εταιρείες έχουν σκεφτεί να βοηθήσουν τους υπαλλήλους τους να δουν το παιχνίδι, αλλά και να πανηγυρίσουν με το πάσο τους αν η Αγγλία σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο.

Τι έκαναν γι' αυτό; Θα τους επιτρέψουν να αργήσουν στις δουλειές τους, δίνοντάς τους άλλοθι αφού θα έχουν κοιμηθεί αργά. Ο Ράιαν ΜακΝτόνελ, ο υπεύθυνος μεγάλης αλυσίδας σουπερμάρκετ στη Μεγάλη Βρετανία, μάλιστα δήλωσε: «Ξέρουμε τι σημαίνει αυτό το παιχνίδι για τους Άγγλους οπαδούς και θέλουμε να διασφαλίσουμε στους συναδέλφους μας την ευκαιρία να πανηγυρίσουν αυτό το σημαντικό γεγονός στην ιστορία του αγγλικού ποδοσφαίρου».

