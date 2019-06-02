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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

7:20

H αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τονΣταν Βαβρίνκα για τον τέταρτο γύρο του Ρολάν Γκαρός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά:

05:00 COSMOTE SPORT 7 HD Antony Joshua – Andy Ruiz Jr. WBO Heavyweight Championships

10:05 COSMOTE SPORT 7 HD Πρώτος ημιτελικός γυναικών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία

10:25 COSMOTE SPORT 8 HD SS16 Montim 1 WRC Πορτογαλίας

11:00 COSMOTE SPORT 8 HD SS17 Fafe 1 WRC Πορτογαλίας

11:05 COSMOTE SPORT 7 HD Δεύτερος ημιτελικός γυναικών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία

11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Αγώνας Moto3 Gran Premio d’ Italia Oakley

11:55 Eurosport 2 Roland Garros

11:55 Eurosport 1 Roland Garros

12:00 ΕΡΤ Play3 Roland Garros

12:00 ΕΡΤ Play4 Roland Garros

12:00 ΕΡΤ Play2 Roland Garros

12:00 COSMOTE SPORT 8 HD SS18 Luilhas WRC Πορτογαλίας

12:00 ΕΡΤ Sports HD Roland Garros

12:35 COSMOTE SPORT 7 HD Πρώτος ημιτελικός ανδρών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία

13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Αγώνας Moto2 Gran Premio d’ Italia Oakley

13:20 COSMOTE SPORT 6 HD Σαραγόσα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa

13:35 COSMOTE SPORT 7 HD Δεύτερος ημιτελικός ανδρών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία

14:00 COSMOTE SPORT 8 HD SS20 Fafe 2 Power Stage WRC Πορτογαλίας

14:00 Eurosport 2 Roland Garros

14:30 ΕΡΤ Sports HD Στέφανος Τσιτσιπάς - Σταν Βαβρίνκα Roland Garros

14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αγώνας MotoGP Gran Premio d’ Italia Oakley

14:30 Eurosport 1 Γύρος της Ιταλίας Ποδηλασία

14:50 COSMOTE SPORT 7 HD Μικρός τελικός γυναικών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία

16:00 Novasports 1HD ΑΪΚ Στοκχόλμης – Χάμαρμπι Allsvenskan

16:00 Eurosport 2 Roland Garros

16:05 COSMOTE SPORT 7 HD Μικρός τελικός ανδρών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία

16:20 COSMOTE SPORT 7 HD Τελικός γυναικών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία

16:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αναντολού Εφές – Γαλατάσαραϊ TBF Basketball Super League

17:00 ΕΡΤ Sports HD Roland Garros

17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ζενίτ VTB United League

18:00 Eurosport 2 Roland Garros

18:35 COSMOTE SPORT 7 HD Τελικός ανδρών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία

18:45 Eurosport 1 Roland Garros

19:00 Novasports 2HD Ντιζόν – Λανς Μπαράζ ανόδου/παραμονής Ligue 1

20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa

20:00 Eurosport 1 Roland Garros

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Pocono 400 NASCAR Cup Series

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλλία – Βολιβία Φιλικό

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

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