H αναμέτρηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τονΣταν Βαβρίνκα για τον τέταρτο γύρο του Ρολάν Γκαρός ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά:
05:00 COSMOTE SPORT 7 HD Antony Joshua – Andy Ruiz Jr. WBO Heavyweight Championships
10:05 COSMOTE SPORT 7 HD Πρώτος ημιτελικός γυναικών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία
10:25 COSMOTE SPORT 8 HD SS16 Montim 1 WRC Πορτογαλίας
11:00 COSMOTE SPORT 8 HD SS17 Fafe 1 WRC Πορτογαλίας
11:05 COSMOTE SPORT 7 HD Δεύτερος ημιτελικός γυναικών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία
11:45 COSMOTE SPORT 5 HD Αγώνας Moto3 Gran Premio d’ Italia Oakley
11:55 Eurosport 2 Roland Garros
11:55 Eurosport 1 Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play3 Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play4 Roland Garros
12:00 ΕΡΤ Play2 Roland Garros
12:00 COSMOTE SPORT 8 HD SS18 Luilhas WRC Πορτογαλίας
12:00 ΕΡΤ Sports HD Roland Garros
12:35 COSMOTE SPORT 7 HD Πρώτος ημιτελικός ανδρών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία
13:05 COSMOTE SPORT 5 HD Αγώνας Moto2 Gran Premio d’ Italia Oakley
13:20 COSMOTE SPORT 6 HD Σαραγόσα – Μπασκόνια ACB Liga Endesa
13:35 COSMOTE SPORT 7 HD Δεύτερος ημιτελικός ανδρών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία
14:00 COSMOTE SPORT 8 HD SS20 Fafe 2 Power Stage WRC Πορτογαλίας
14:00 Eurosport 2 Roland Garros
14:30 ΕΡΤ Sports HD Στέφανος Τσιτσιπάς - Σταν Βαβρίνκα Roland Garros
14:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αγώνας MotoGP Gran Premio d’ Italia Oakley
14:30 Eurosport 1 Γύρος της Ιταλίας Ποδηλασία
14:50 COSMOTE SPORT 7 HD Μικρός τελικός γυναικών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία
16:00 Novasports 1HD ΑΪΚ Στοκχόλμης – Χάμαρμπι Allsvenskan
16:00 Eurosport 2 Roland Garros
16:05 COSMOTE SPORT 7 HD Μικρός τελικός ανδρών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία
16:20 COSMOTE SPORT 7 HD Τελικός γυναικών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία
16:30 COSMOTE SPORT 9 HD Αναντολού Εφές – Γαλατάσαραϊ TBF Basketball Super League
17:00 ΕΡΤ Sports HD Roland Garros
17:00 COSMOTE SPORT 9 HD ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ζενίτ VTB United League
18:00 Eurosport 2 Roland Garros
18:35 COSMOTE SPORT 7 HD Τελικός ανδρών FIVB Beach Volleyball WT, Οστράβα, Τσεχία
18:45 Eurosport 1 Roland Garros
19:00 Novasports 2HD Ντιζόν – Λανς Μπαράζ ανόδου/παραμονής Ligue 1
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μπανταλόνα – Μπαρτσελόνα ACB Liga Endesa
20:00 Eurosport 1 Roland Garros
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Pocono 400 NASCAR Cup Series
22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Γαλλία – Βολιβία Φιλικό