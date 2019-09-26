Πρωτάθλημα Κίνας Σνούκερ (μπιλιάρδο), Euro Volley Ανδρών, Bundesliga και LaLiga μεταξύ άλλων στο σημερινό πρόγραμμα.
09:25 Eurosport 1 Πρωτάθλημα Κίνας Σνούκερ
12:30 Eurosport 1 Πρωτάθλημα Κίνας Σνούκερ
14:10 Eurosport 1 Γιόρκσαϊρ Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου
14:25 Eurosport 2 Πρωτάθλημα Κίνας Σνούκερ
17:30 Eurosport 2 Πρωτάθλημα Κίνας Σνούκερ
19:00 ΕΡΤ Sports HD Βραβεύσεις Basket League Εκδήλωση ΕΣΑΚΕ
19:30 FOX Sports Brewers - Reds MLB
20:00 COSMOTE SPORT 6 HD Αννόβερο - Φλένσμπουργκ Liqui Moly Bundesliga
20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Εϊμπαρ - Σεβίλλη LaLiga Santander
21:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια - Ανδόρρα ACB Liga Endesa
21:00 Novasports 2HD Φέγενορντ - Αλκμααρ Eredivisie
21:30 ΕΡΤ Sports HD Πολωνία - Σλοβενία Euro Volley Ανδρών
22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Ρεάλ Σοθιεδάδ - Αλαβές LaLiga Santander
22:00 Novasports 1HD Τορίνο - Μίλαν Serie A