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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

7:00

 Πρωτάθλημα Κίνας  Σνούκερ (μπιλιάρδο), Euro Volley Ανδρών, Bundesliga και LaLiga μεταξύ άλλων στο σημερινό πρόγραμμα.

09:25  Eurosport 1  Πρωτάθλημα Κίνας  Σνούκερ

12:30  Eurosport 1  Πρωτάθλημα Κίνας  Σνούκερ

14:10  Eurosport 1  Γιόρκσαϊρ  Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Δρόμου

14:25  Eurosport 2  Πρωτάθλημα Κίνας  Σνούκερ

17:30  Eurosport 2  Πρωτάθλημα Κίνας  Σνούκερ

19:00  ΕΡΤ Sports HD  Βραβεύσεις Basket League  Εκδήλωση ΕΣΑΚΕ

19:30  FOX Sports  Brewers - Reds  MLB

20:00  COSMOTE SPORT 6 HD  Αννόβερο - Φλένσμπουργκ  Liqui Moly Bundesliga

20:00  COSMOTE SPORT 1 HD  Εϊμπαρ - Σεβίλλη  LaLiga Santander

21:00  COSMOTE SPORT 4 HD  Βαλένθια - Ανδόρρα  ACB Liga Endesa

21:00  Novasports 2HD  Φέγενορντ - Αλκμααρ  Eredivisie

21:30  ΕΡΤ Sports HD  Πολωνία - Σλοβενία  Euro Volley Ανδρών

22:00  COSMOTE SPORT 7 HD  Ρεάλ Σοθιεδάδ - Αλαβές  LaLiga Santander

22:00  Novasports 1HD  Τορίνο - Μίλαν  Serie A

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

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