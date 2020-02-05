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Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

7:00

Παγκόσμιο GP  Σνούκερ, Κύπελλο Ελλάδας, CEV Challenge Cup Γυναικών, EuroLeague, Champions League στο πρόγραμμα της ημέρας.

14:55  Eurosport 1  Παγκόσμιο GP  Σνούκερ

16:00  Eurosport 2  Σειρά Pro  Ποδηλασία

17:00  COSMOTE SPORT 2 HD  Παναιτωλικός - ΑΕΚ  Κύπελλο Ελλάδας 2019-2020

17:30  COSMOTE SPORT 6 HD  Ολυμπιακός - Γενισέι Κρασνογιάρσκ  CEV Challenge Cup Γυναικών 2020

18:30  Novasports 5HD  Ούνικς Καζάν - Ρίτας Βίλνιους  Eurocup

19:00  Novasports 3HD  Ζενίτ - Φενέρμπαχτσε  Turkish Airlines EuroLeague

19:30  ΕΡΤ Sports HD  ΑΕΚ - Άνβιλ  Basketball Champions League

19:30  Novasports 1HD  Προμηθέας - Μπρέσια  Eurocup

20:00  Novasports 4HD  Τουλούζ - Στρασβούργο  Ligue 1

20:00  Novasports 2HD  Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ  Turkish Airlines EuroLeague

20:55  Eurosport 2  Παγκόσμιο GP  Σνούκερ

21:05  Novasports 5HD  Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χίμκι  Turkish Airlines EuroLeague

21:30  COSMOTE SPORT 7 HD  Σκάντιτσι - Βάκιφμπανκ  CEV Champions League Γυναικών 2020

21:30  COSMOTE SPORT 1 HD  ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός  Κύπελλο Ελλάδας 2019-2020

21:45  Novasports 24 HD  Λάτσιο - Ελλάς Βερόνα  Serie A

21:45  Novasports 1HD  Μπάγερν Μονάχου - Χόφενχαϊμ  Κύπελλο Γερμανίας

21:45  ONE Channel  Τότεναμ - Σαουθάμπτον  Κύπελλο Αγγλίας

22:00  Novasports 4HD  Σεντ Ετιέν - Μαρσέιγ  Ligue 1

22:00  Novasports 3HD  Βαλένθια - Μπαρτσελόνα  Turkish Airlines EuroLeague

01:30  FOX Sports  Butler Bulldogs - Villanova Wildcats  NCAA College Basketball 2019-2020

02:30  COSMOTE SPORT 4 HD  Μπόστον Σέλτικς - Ορλάντο Μάτζικ  NBA 2019 - 2020

03:30  FOX Sports  Georgetown Hoyas - Seton Hall Pirates  NCAA College Basketball 2019-2020

ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ

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