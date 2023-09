Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Κυριακής.

Αναλυτικά οι επιλογές: 11:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Σλοβακία Davis Cup 13:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Σλοβακία Davis Cup 13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Κάλιαρι – Ουντινέζε Serie A 14:00 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλγουολ – Λιντς Championship

14:00 Novasports 2HD Λοριάν – Μονακό Ligue 1

14:30 Novasports 6HD Έουπεν – Σταντάρ Λιέγης Βελγικό πρωτάθλημα

14:30 Novasports 3HD Χέρτα Βερολίνου – Μπράουνσβαϊγκ Bundesliga 2

14:45 ANT1 Formula 1 – Γκραν Πρι Σιγκαπούρης Αγώνας

15:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ελλάδα – Σλοβακία Davis Cup

15:00 Novasports 1HD Χετάφε – Οσασούνα LaLiga

15:00 Novasports Prime Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 1

15:30 Novasports Start Τβέντε – Άγιαξ Eredivisie

16:00 COSMOTE SPORT 5 HD Extreme-E Ιταλία, Σαρδηνία – 2ος Αγώνας

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Φροζινόνε – Σασουόλο Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μόντσα – Λέτσε Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Davis Cup World Group II, Play-off 1ος Γύρος

16:00 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Τσέλσι Premier League

16:30 Novasports 2HD Χάιντενχαϊμ – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

17:00 Action 24 Παναθηναϊκός – Μακάμπι Τελ Αβίβ Nick Galis International Tournament

17:15 Novasports Prime Βιγιαρεάλ – Αλμερία LaLiga

17:45 Novasports 5HD Άλκμααρ – Σπάρτα Ρότερνταμ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Πανσερραϊκός Super League 1

18:05 Novasports Start Μαρσέιγ – Τουλούζ Ligue 1

18:30 Novasports Premier League Νιούκαστλ – Μπρέντφορντ Premier League

18:30 Novasports 3HD Ντάρμσταντ – Γκλάντμπαχ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Φιορεντίνα – Αταλάντα Serie A

19:30 Novasports 1HD Σεβίλλη – Λας Πάλμας LaLiga

20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Ρεάλ – Μάλαγα ACB Supercopa Endesa Τελικός

20:00 Novasports 4HD The Night of the Legend-V Spanoulis Μπάσκετ

20:30 Novasports Prime ΠΑΟΚ – Άρης Super League 1

21:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΚ – Ολυμπιακός Super League 1

21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ρόμα – Έμπολι Serie A

21:45 Novasports 2HD Λιόν – Χάβρη Ligue 1

22:00 ΕΡΤ3 IAAF Diamond League Γιουτζίν, ΗΠΑ

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λας Βέγκας Έισις – Σικάγο Σκάι WNBA Playoffs

22:00 Novasports 1HD Ρεάλ Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ LaLiga

22:30 COSMOTE SPORT 8 HD Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μορεϊρένσε Liga Portugal

23:00 OPEN Hybrid Γοδόι Κρους – Μπελγράνο Copa de la Liga