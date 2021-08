Οι Λέικερς τίμησαν τα μωρά που γεννήθηκαν την ίδια μέρα με τον Κόμπι Μπράιαντ - ΦΩΤΟ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Τα νεογέννητα μωρά και οι τρισευτυχισμένοι γονείς φόρεσαν ρούχα με το σήμα των Λέικερς, για να τιμήσουν την ημέρα που γεννήθηκε ο θρύλος του ΝΒΑ. Οι φωτογραφίες που ανέβασαν οι Λέικερς στα social media, όπως ήταν φυσικό, έγιναν αμέσως viral.

Kobe fans from Day One

In honor of Kobe’s birthday, the Lakers teamed up with @UCLAHealth to gift special care packages to newborns and their families. #MambaForeverpic.twitter.com/vvzcTUsxUS