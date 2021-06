Οι ομορφιές της Ελλάδας «μαγεύουν» τον Μάτζικ Τζόνσον - Δεκάδες αναρτήσεις στα social media

Ο παλαίμαχος αστέρας του NBA φαίνεται ενθουσιασμένος με την επιλογή του και δεν σταματά να ανεβάζει φωτογραφίες από την Κέρκυρα και την Ιθάκη στα social media. Φωτογραφήθηκε με φόντο το Παλιό Φρούριο της πόλης της Κέρκυρας, ενώ ανέβασε βίντεο στο οποίο φαίνεται να γυμνάζεται μέσα σε σκάφος και φωτογραφίες από τα μοναστήρια που επισκέφθηκε. Και φυσικά, ξετρελάθηκε με την ελληνική κουζίνα και τα καταγάλανα νερά του Ιονίου.

I’m really enjoying my time in Greece! Today Cookie and I visited a monastery built in 1770 and a chapel on an island, only reachable by boat, where people can come to get married. pic.twitter.com/hcQHiC8zMg — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 26, 2021

Last night we had the most unbelievable fish, fresh grouper caught the same day, from Avli Restaurant Corfu. It was amazing!! pic.twitter.com/eZzE6xTirz — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 25, 2021

A beautiful day Ithaca! pic.twitter.com/5gNmIOimLJ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 26, 2021

Today we got to see the Old Fortress of Corfu. pic.twitter.com/xgHoIDpznZ — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) June 24, 2021