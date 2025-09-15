«Όλα αποκτήθηκαν με κόπο, τίποτα δεν σου χαρίστηκε»: Συγκινεί η Μαράια για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Real.gr

Λίγη ώρα μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket, η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια Ριντλσπρίγκερ, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.

Η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο έγραψε στο μήνυμά της στο Instagram: «Αφήστε με να καυχηθώ για ένα δευτερόλεπτο… ο άντρας μου, ο άντρας μου, ο άντρας μου! Όλα αποκτήθηκαν με κόπο, τίποτα δεν σου χαρίστηκε! Τα αξίζεις όλα αυτά και ακόμη περισσότερα!».

Η ίδια αποκάλυψε ότι η οικογένεια τους πέρασε χώρια σημαντικές στιγμές κατά τη διάρκεια του τουρνουά: την επέτειο γάμου τους, την πρώτη μέρα σχολείου του παιδιού τους και τα δεύτερα γενέθλια της κόρης τους.

«Κατά τη διάρκεια αυτού του EuroBasket γιορτάσαμε την επέτειό μας, την πρώτη μέρα σχολείου και τα δεύτερα γενέθλια της κόρης μας από απόσταση, αλλά κάθε θυσία αξίζει για να σε βλέπω να πραγματοποιείς τα όνειρά σου. Σου υπόσχομαι ότι θα είμαι δίπλα σου σε όλα, αγάπη μου. Συνέχισε, είμαι εδώ – δεν έχουμε τελειώσει ακόμη!» σημείωσε.