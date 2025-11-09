Όλα έτοιμα για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο - Το αγωνιστικό πρόγραμμα - Real.gr

Περίπου 24.000 δρομείς θα βρεθούν στην εκκίνηση του 42ου Μαραθωνίου Αθήνας (9/11) για τη διαδρομή προς το Παναθηναϊκό στάδιο. Ωστόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κούρσα των 10χλμ με τη συμμετοχή κορυφαίων Ελλήνων και Ελληνίδων δρομέων.

10 χλμ.

Με δυνατή παρουσία κορυφαίων Ελλήνων δρομέων θα πραγματοποιηθεί ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων OPAP, στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου Αθήνας 2025. Οι περσινοί νικητές, Παναγιώτης Πετρουλάκης και Αναστασία Μαρινάκου, επιστρέφουν στην εκκίνηση για να υπερασπιστούν τους τίτλους και τα ρεκόρ διαδρομής που πέτυχαν πέρυσι, έχοντας απέναντί τους ισχυρό ανταγωνισμό.

Στην κατηγορία των γυναικών, η τετράκις νικήτρια του αγώνα Αναστασία Μαρινάκου (ΠΑΟ) θα επιδιώξει την πέμπτη συνεχόμενη επικράτησή της και, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, τη βελτίωση του δικού της ρεκόρ διαδρομής (33:23). Η Ειρήνη Τσουπάκη (ΓΣ Αμαρουσίου), δεύτερη το 2024 με χρόνο 34:22, επιστρέφει με στόχο ένα ακόμη βάθρο, ενώ στη γραμμή εκκίνησης θα βρεθεί και η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας), που θα έχει αγωνιστεί το προηγούμενο απόγευμα στα 5 χλμ. και διαθέτει ατομικό 36:26.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της Δάφνης-Ευτυχίας Λαβασά (ΑΟ Βουλιαγμένης), που θα τρέξει για πρώτη φορά 10 χλμ. δημόσιου δρόμου, έχοντας όμως δυνατό ρεκόρ 33:00.60 στα 10.000 μ. σε στάδιο. Παρούσες θα είναι επίσης η Ισαβέλλα Κοτσαχείλη (Πανιώνιος, 37:58) και η νεαρή Ανδριάνα Μποντιώτη (Πανιώνιος, 36:12).

Στους άνδρες, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης (ΓΑΣ Ιλισσός) θα επιδιώξει να επαναλάβει την περσινή του επιτυχία, όταν είχε κερδίσει τον τίτλο με 30:25, επίδοση που του χάρισε το πρώτο του ρεκόρ διαδρομής. Ανάμεσα στους βασικούς του αντιπάλους συγκαταλέγονται ο Γιώργος Τάσσης (Σπαρτιατικός, 30:29), ο Σέργιος Διακοστεφανής (ΓΣ Αμαρουσίου, 30:28.25 σε στάδιο) και ο Οδυσσέας Κίκας (Παναξιακός, 30:30.52 στα 10.000 μ.), οι οποίοι μάλιστα θα έχουν τρέξει και το 5άρι της προηγούμενης ημέρας.

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 08:00 το πρωί της Κυριακής, λίγο πριν από την έναρξη της κλασικής διαδρομής του Μαραθωνίου, με τους δρόμους της Αθήνας να γεμίζουν για ακόμη μία χρονιά από παλμό, ρυθμό και αθλητική διάθεση.

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ

Έναν από τους πιο αμφίρροπους Μαραθωνίους των τελευταίων ετών προμηνύεται ο φετινός Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, με εκκίνηση στις 09:00. Ο 42ος στη σειρά Μαραθώνιος θα αναδείξει, όπως κάθε χρόνο, τους Πανελληνιονίκες της απόστασης, γεγονός που ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ανταγωνισμό, ιδιαίτερα στην κατηγορία των ανδρών.

Στους άνδρες, η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα ισχυρή, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια δηλώθηκε τόσο μεγάλος αριθμός Ελλήνων δρομέων με επιδόσεις κοντά στα 2:20:00. Έξι αθλητές βρίσκονται στη ζώνη από 2:16:28 έως 2:21:31, στοιχείο που προμηνύει γρήγορο ρυθμό και συναρπαστική μάχη μέχρι το τέλος.

Μεταξύ των διεκδικητών του τίτλου του Πανελληνιονίκη ξεχωρίζουν ο περσινός νικητής Μπάμπης Πιτσώλης (ΓΑΣ Ιλισσός, 2:18:56), ο Παναγιώτης Καραΐσκος (ΝΓΣ Ηρακλής Θεσσαλονίκης 1908), δεύτερος πέρυσι και πρώτος το 2023 με ατομικό 2:16:28, καθώς και ο Γιώργος Μενής (ΑΟ Παλαιού Φαλήρου, 2:19:53), τρίτος πέρυσι. Ισχυρή παρουσία αναμένεται επίσης από τον Κώστα Σταμούλη (ΓΑΣ Αγρινίου, 2:20:30), τον αδερφό του Γιώργο Σταμούλη (ΑΟΠΦ, 2:21:28) και τον Δημήτρη Τσάκαλο (ΓΣ Αμαρουσίου, 2:21:31). Το ενδιαφέρον εστιάζεται και στο ντεμπούτο του Νίκου Σταμούλη (ΓΑΣ Αγρινίου), νικητή του φετινού Ημιμαραθωνίου της Αθήνας με χρόνο 1:05:50.

Συνολικά, 74 δρομείς θα πάρουν εκκίνηση στον αγώνα των ανδρών.

Στις γυναίκες, όπου έχουν δηλώσει συμμετοχή 48 αθλήτριες, η μάχη για τη νίκη αναμένεται να δοθεί κυρίως ανάμεσα στη Ματίνα Νούλα (ΝΓΣ Ηρακλής 1908) και την Κατερίνα Κουτλή (ΑΕΚ). Η Νούλα, κάτοχος του ρεκόρ διοργάνωσης με 2:40:19 από πέρυσι, βελτίωσε φέτος το ατομικό της ρεκόρ στην Κοπεγχάγη με 2:38:53, ενώ η Κουτλή έδειξε την αγωνιστική της φόρμα πρόσφατα στον Ημιμαραθώνιο Πάτρας (1:16:58) και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα του Βόλου στα 1.500 μ. (4:19.64).

Στη γραμμή εκκίνησης θα βρεθούν επίσης η νικήτρια του 2022, Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (ΑΠΚ Νεάπολης), και η περσινή τρίτη, Γιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός, 2:47:28).

Υπενθυμίζεται ότι τα ρεκόρ Ελλήνων στον Αυθεντικό Μαραθώνιο ανήκουν στον Κώστα Γκελαούζο με 2:16:49 (2021) και στη Μαρία Πολύζου με 2:39:10 (2017), στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας (9/11):

Την Κυριακή (9/11) έχουν προγραμματιστεί ο Αγώνας Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ, ο Αγώνας Παιδιών 1,2χλμ και ο κύριος αγώνας του Μαραθωνίου Δρόμου.

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2025

08:00: Εκκίνηση Αγώνα Δρόμου 10χλμ ΟΠΑΠ.

09:00: Εκκίνηση Μαραθωνίου Δρόμου.

10:20-10:37: Εκκίνηση Αγώνα Παιδιών 1,2χλμ COSMOTE TELEKOM.

Τα πριμ στους πρωταγωνιστές της εφετινής διοργάνωσης

Γενική κατάταξη ΑΜΑ

1η θέση 5.000 ευρώ

2η 3.000 ευρώ

3η 1.600 ευρώ

4η 1.100 ευρώ

5η 800 ευρώ

6η 500 ευρώ

Προϋπόθεση να πετύχουν επιδόσεις κάτω από 2.16.00 οι Άνδρες και 2.35.00 οι γυναίκες

Καλύτεροι Έλληνες/Ελληνίδες

1η θέση 5.000 ευρώ

2η 1.900 ευρώ

3η 1.300 ευρώ

4η 800 ευρώ

5η 600 ευρώ

6η 400 ευρώ

Προϋπόθεση να πετύχουν επιδόσεις κάτω από 2.28.00 οι Άνδρες και 2.58.00 οι γυναίκες

10χλμ

1η θέση 700 ευρώ

2η 500 ευρώ

3η 300 ευρώ

Προϋπόθεση επίδοσης κάτω από 31.00 Άνδρες και 35.00 Γυναίκες

Ρεκόρ διοργάνωσης: 100 ευρώ

Eπίδοση Bonus: 500 ευρώ Άνδρες κάτω από 29.30 και γυναίκες 33.00

Οι 10 καλύτερες επιδόσεις όλων των εποχών στην Αυθεντική Διαδρομή

Άνδρες

2:10.34 Έντουιν Κιπτού (Κένυα) 12/11/2023

2:10.37 Φέλιξ Κάντι (Κένυα) 09/11/2014

2:10.55 Μπαλντίνι Στέφανο (Ιταλία) 29/08/2004

2:10.56 Μπρίμιν Κιπκορίρ Μισόι (Κένυα) 11/11/2018

2:11:07 Άντκοκς Μπιλ (Μ. Βρετανία) 06/04/1969

2:11.29 Μεμπ Κεφλεζίγκι (ΗΠΑ) 29/08/2004

2:11.35 Μπετ Ρέιμοντ Κιμουτάι (Κένυα) 11/11/2012

2:11.40 Μπούμπκερ Αμπντελκερίμ (Μαρόκο) 13/11/2011

2:11.49 Ροντόλφο Γκόμες (Μεξικό) 07/03/1982

2:12.01 Γουακιχούρι Ντάγκλας (Κένυα) 09/04/1995

Γυναίκες

2:26.20 Μιζούκι Νογκούτσι (Ιαπωνία) 22/08/2004

2:26.32 Κάθριν Ντερέμπα (Κένυα) 22/08/2004

2:27.20 Ντίινα Κάστρο-Ντρόσιν (ΗΠΑ) 22/08/2004

2:28.15 Έλφενες Αλέμου (Αιθιοπία) 22/08/2004

2:28.44 Ρέικο Τόσα (Ιαπωνία) 22/08/2004

2:29.48 Χιρόμι Σουζούκι (Ιαπωνία) 09/08/1997

2:31.06 Ράσα Ντραζνταουσκάιτε (Λιθουανία) 30/10/2010

2:31.10 Ανούτα Κατούνα (Ρουμανία) 09/04/1995

2:31.12 Μανουέλα Μασάδο (Πορτογαλία) 09/08/1997

2:31.15 Ολιβέρα Γιέβτιτς (Σερβία) 22/08/2004

Οι 10 Καλύτεροι Έλληνες στην Αυθεντική Διαδρομή

Ανδρες

1. 2:16.49 Κώστας Γκελαούζος Παναθηναϊκός 14/11/2021

2. 2:17.56 Νίκος Πολιάς Ολυμπιακός 29/08/2004

3. 2:18.56 Μπάμπης Πιτσιώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) 10/11/2024

4. 2:19.50 Παναγιώτης Καραΐσκος ΝΓΣ Ηρακλής 10/11/2024

5. 2:19.55 Φάνης Τσιμιγκάτος Παναχαϊκή 07/03/1982

6. 2:20.37 Βασίλης Ζαμπέλης ΓΣ Ελ. Βενιζέλος 03/11/2002

7. 2:20.48 Μιχάλης Παρμάκης Πανελλήνιος ΓΣ 31/10/2010

8. 2:20.58 Σπύρος Ανδριόπουλος ΑΠΣ Πάτραι 09/04/1995

9. 2:21.20 Μιχάλης Κούσης ΓΕ Αγρινίου 11/08/1979

10. 2:21.22 Χριστόφορος Μερούσης ΦΟ Βροντάδου 08/11/2015

Γυναίκες

1. 2:39.10 Μαρία Πολύζου ΠΓΣ 09/08/1997

2. 2:40.19 Ματίνα Νούλα (ΓΑΣ Ιλισσός) 10/11/2024

3. 2:40.36 Κωνσταντίνα Κεφαλά ΑΕΚ 31/10/2010

4. 2:40.53 Γεωργία Αμπατζίδου ΑΣ Βεργίνας 09/11/2008

5. 2:41.05 Μαγδαληνή Γαζέα ΑΓΕ Ζακύνθου 09/11/2008

6. 2:41.30 Γκλόρια Πριβιλέτζιο ΓΣ Γλυφάδας 14/11/2021

7. 2:44.37 Ελένη Δόντα Ηρακλή Θ. 06/11/2005

8. 2:44.58 Μάγδα Καρίμαλη ΓΑΣ Ιλισός Αθ. 31/10/2010

9. 2:45.43 Σοφία Ρήγα ΓΣ Ελ. Βενιζέλος 13/11/2011

10. 2:45.50 Ελευθερία Πετρουλάκη ΑΟ Μυκόνου 10/11/2019

Οι πρωτιές στον διεθνή αγώνα

ΑΝΔΡΕΣ

————–

Οι νικητές

1983 Θεοφάνης Τσιμιγκάτος (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 28:18

1984 Λ. Σβάνεμπντελ (Αν. Γερμανία) 2 ώρες 28:53

1985 Μίκαελ Χιλ (Ελβετία) 2 ώρες 26:20

1986 Γιος Βαν ντε Βάτερ (Βέλγιο) 2 ώρες 27:22

1987 Κέβιν Φλάναγκαν (Βρετανία) 2 ώρες 25:14

1988 Φέντορ Ρίγιοβ (Ρωσία) 2 ώρες 17:33

1989 Φαν Ριχαϊχόβεν (Ολλανδία) 2 ώρες 23:19

1990 Ολοφ Γιόχαν Ενγκολμ (Ελβετία) 2 ώρες 26:33

1991 Θόδωρος Φωτόπουλος (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 28:18

1992 Χρήστος Δούμας (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 31:15

1993 Νίκος Πολιάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 28:12

1994 Χρήστος Δούμας (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 35:00

1995 Νίκος Πολιάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 27:27

1996 Νικήτας Μαρκάκης (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 33:15

1997 Γεράσιμος Κόκοτος (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 31:47

1998 Νίκος Πολιάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 18:38

1999 Γιονεχάρα Μασάτο (Ιαπωνία) 2 ώρες 13:35

2000 Νίκος Πολιάς (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 20:50

2001 Νοά Μπορ (Κένυα) 2 ώρες 19:26

2002 Μαρκ Σάινα (Κένυα) 2 ώρες 18:19

2003 Ζερεμπάγιο Μπάβο (Τανζανία) 2 ώρες 16:59

2004 Φρέντερικ Τσερόνο (Κένυα) 2 ώρες 15:28

2005 Τζέιμς Σάινα (Κένυα) 2 ώρες 16:05

2006 Χένρι Τάρους (Κένυα) 2 ώρες 17:45

2007 Μπέντζαμιν Κίπροτιτς Κορίρ (Κένυα) 2 ώρες 14:40

2008 Νίκολας Πολ Λεκουράα (Κένυα) 2 ώρες 12:42

2009 Γιόζεφατ Κιπκουρούι (Κένυα) 2 ώρες 13:44

2010 Ρέιμοντ Μπετ (Κένυα) 2 ώρες 12:40

2011 Αμπντελκερίμ Μπούμπκερ (Μαρόκο) 2 ώρες 11:40

2012 Ρέιμοντ Κιμουτάι Μπετ (Κένυα) 2 ώρες 11:35

2013 Γέγκο Χίλαρι Κιπκογκέι (Κένυα) 2 ώρες 13:51

2014 Φίλιξ Κάντι (Κένυα) 2 ώρες 10:37

2015 Χριστόφορος Μερούσης (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 21:22

2016 Λούκα Ρότιτς Λόμπουαν (Κένυα) 2 ώρες 12.49

2017 Σάμουελ Καλαλέι (Κένυα) 2:12.17

2018 Μπρίμιν Κίπκοριρ Μισόι (Κένυα) 2:10:56

2019 Τζον Κίπκοριρ Κόμεν (Κένυα) 2:16:34

2020 ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΛΟΓΩ COVID-19

2021 Κώνσταντινος Γκελαούζος (ΕΛΛΑΔΑ) 2:16:49

2022 Έντουιν Κίπροπ (Κένυα) 2.10.34

2023 Έντουιν Κιπτού (Κένυα) 2:10:34

2024 Μπάμπης Πιτσιώλης (ΕΛΛΑΔΑ) 2:18.56

Γυναίκες

——–

Οι νικήτριες

1983 Μεταξία Μπερτζελέα (ΕΛΛΑΔΑ) 3 ώρες 35:52

1984 Μπάρμπαρα Μπάζλερ (ΗΠΑ) 2 ώρες 58:56

1985 Γεωργία Παπαναστασίου (ΕΛΛΑΔΑ) 3 ώρες 09:53

1986 Σίγκνε Βαρντ (Νορβηγία) 3 ώρες 06:58

1987 Ιρίνα Μπογκάτσκοβα (ΕΣΣΔ) 2 ώρες 43:37

1988 Μάγδα Πουλημένου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 50:59

1989 Λέσλι Λιούις (ΗΠΑ) 2 ώρες 37:42

1990 Πρ. Τέλορ (Ν. Ζηλανδία) 2 ώρες 59:15

1991 Σοφία Σωτηριάδου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 59:29

1992 Ρέικο Χιρισάβα (Ιαπωνία) 3 ώρες 05:24

1993 Παναγιώτα Πετροπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 3 ώρες 15:56

1994 Κλαίρη Σταυροπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 3 ώρες 21:32

1995 Παναγιώτα Νικολακοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 59:45

1996 Παναγιώτα Πετροπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 56:42

1997 Μελίσα Χέρτα (ΗΠΑ) 2 ώρες 54:43

1998 Σμιθ Τζόι (ΗΠΑ) 2 ώρες 50:52

1999 Οκούνο Ταμάκι (Ιαπωνία) 2 ώρες 46:46

2000 Γεωργία Αμπατζίδου (ΕΛΛΑΔΑ) 2 ώρες 53:00

2001 Σόνια Κρόλικ-Ομπερεμ (Γερμανία) 2 ώρες 36:15

2002 Σόνια Κρόλικ Ομπερεμ (Γερμανία) 2 ώρες 37:28

2003 Νάντια Βίγενμπεργκ (Ολλανδία) 2 ώρες 43:18

2004 Ζίνακ Αλέμου (Αιθιοπία) 2 ώρες 41:11

2005 Σισάι Μαέσο (Αιθιοπία) 2 ώρες 38:39

2006 Σικάκο Ογκούσι (Ιαπωνία) 2 ώρες 40:45

2007 Σβετλάνα Πονομαρένκο (Ρωσία) 2 ώρες 33:19

2008 Μάι Ταγκάμι (Ιαπωνία) 2 ώρες 36:58

2009 Ακέμι Οζάκι (Ιαπωνία) 2 ώρες 39:56

2010 Ράσα Ντραζνταουκάιτε (Λιθουανία) 2 ώρες 31:06

2011 Ελφνέσε Μελάκου Γιάντο (Αιθιοπία) 2 ώρες 35:25

2012 Κονσαλάτερ Τσεμτάι Γιαντάα (Κένυα) 2 ώρες 40:00

2013 Γιόαν Νάνσι Ρότιτς (Κένυα) 2 ώρες 41:32

2014 Μάιο Ναόμι Τζεπκογκέι (Κένυα( 2 ώρες 41:06

2015 Μινόρι Χαγιακάρι (Ιαπωνία) 2 ώρες 52:06

2016 Νάνσι Αρουσέι (Κένυα) 2 ώρες 38.13

2017 Πεντάτου Μπουτάνε (Αιθιοπία) 2.34.18

2018 Σμέμιεθ Νιαγουίρα Μουριούκι (Κένυα) 2:36:46

2019 Ελευθερία Πετρουλάκη (ΕΛΛΑΔΑ) 2:45:49

2020 ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΛΟΓΩ COVID-19

2021 Γκλόρια Πριβιλέτζιο (ΕΛΛΑΔΑ) 2:41:30

2022 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (ΕΛΛΑΔΑ) 2.46.01

2023 Σουκουϊνα Ατανάνε (Μαρόκο) 2.31.52

2024 Ματίνα Νούλα (ΕΛΛΑΔΑ) 2:40.19 (ρεκόρ πανελληνίου πρωταθλήματος)

Οι Πανελληνιονίκες από το 1896

Άνδρες

1896 Χ. Βασιλάκος (Ανεξάρτητος) 3.17.00.0

1906 Α. Κουτουλάκης (Εθνικός ΓΣ) 3.04.29.3,

1909 Χ. Μηλίγγος (Εθνικός ΓΣ) 3.07.23.1

1910 Σ. Πλιάκος (Πανελλήνιος ΓΣ) 3.03.35.0

1911 Χ. Μηλίγγος (ΑΟ Διαγόρας) 3.07.14.4

1924 Δ. Κάντζας (Πειραϊκός Σύνδεσμος) 3.05.47.4

1926 Σ. Μανωλόπουλος (ΟΝ Καλαμών) 3.35.42.4

1927 Α. Λουκάς (ΓΣ Ηρακλής) 3.42.06.0

1928 Α. Μπεκιάρης (Αναγέννηση Σερρών) 3.15.44.2

1929 Χρ. Σάρρας (Παναθηναϊκός) 3.12.31.1

1931 Χρ. Σάρρας (Παναθηναϊκός) 3.11.20.3

1932 Χρ. Σάρρας (Παναθηναϊκός) 3.06.35.0

1933 Στ. Κυριακίδης (ΓΣ Ολύμπια) 3.03.05.0

1934 Στ. Κυριακίδης (ΓΣ Ολύμπια) 2.49.42.0

1936 Στ. Κυριακίδης (ΓΣ Ολύμπια) 3.06.30.0

1937 Στ. Στεφάνου (ΑΕΚ) 2.56.00.0

1938 Β. Κουσίδης (ΑΕΚ) 3.24.04.0

1939 Στ. Κυριακίδης (ΓΣ Ολύμπια) 2.52.07.0

1948 Χρ.Βαρτζάκης (Πειραϊκός Σύνδεσμος) 3.01.58.0

1949 Δ. Δερβένης (Εθνικός ΓΣ) 2.57.17.0

1950 Θ. Ραγάζος (ΓΣ Αλμυρού) 2.59.18.0

1951 Δ. Δερβένης (Εθνικός ΓΣ) 2.55.38.0

1952 Δ. Δερβένης (Εθνικός ΓΣ) 3.11.29.6

1953 Χρ.Βαρτζάκης (Πειραϊκός Σύνδεσμος) 3.13.15.0

1954 Δ. Δερβένης (Εθνικός ΓΣ) 2.55.38.0

1955 Χ. Κλαψινάκης (Κεραυνός Ρεθύμνου) 3.14.43.6

1956 Ι. Χασομέρης (Παναθηναϊκός) 3.10.18.0

1957 Ι. Γλέζος (ΑΕΚ) 3.00.01.0

1958 Δ. Δερβένης (Εθνικός ΓΣ) 3.15.48.0

1959 Ι. Χριστόπουλος (ΠΑΟΚ) 3.16.37.0

1960 Δ. Δερβένης (Παναθηναϊκός) 3.08.54.0

1961 Π. Μπεθάνης (Παναθηναϊκός) 2.51.52.4

1962 Δ. Μοσχονάς (Παναθηναϊκός) 2.49.17.0

1963 Κ. Πονήρης (Εθνικός ΓΣ) 2.46.17.0

1964 Αθ. Μαρτάκης (Πανελλήνιος) 3.06.15.2

1965 Δ. Βούρος (Παναθηναϊκός) 2.59.58.6

1966 Δ. Βούρος (Παναθηναϊκός) 3.08.10.0

1967 Γ. Φακιολάς (Παναθηναϊκός) 3.05.28.6

1968 Δ. Βούρος (Παναθηναϊκός) 2.29.09.4

1969 Δ. Βούρος (Παναθηναϊκός) 2.23.33.8

1970 Ν. Αυλακιώτης (Πανελλήνιος) 2.35.10.8

1971 Ν. Αυλακιώτης (Πανελλήνιος) 2.41.17.4

1972 Χρ. Μήτσικας (ΓΣ Λάρισας) 2.32.53.0

1973 Ι. Βιρβίλης (ΑΕΚ) 2.22.53.0

1974 Φ. Τσιμιγκάτος (Παναχαϊκή ΓΕ) 2.24.48.0

1975 Π. Μακρίδης (ΑΓΣ Ιωαννίνων) 2.36.33.0

1976 Ν. Αργυρόπουλος (Παναχαϊκή ΓΕ) 2.31.41.8

1977 Φ. Τσιμιγκάτος (Παναχαική ΓΕ) 2.39.36.4

1978 Φ. Τσιμιγκάτος (Παναχαϊκή ΓΕ) 2.27.44.0

1979 Σπ. Νάκος (ΣΕΦ Αρκαδικός) 2.33.40.8

1980 Φ. Τσιμιγκάτος (Παναχαϊκή ΓΕ) 2.25.24.0

1981 Φ. Τσιμιγκάτος (Παναχαϊκή ΓΕ) 2.25.55.0

1982 Στ. Καρακατσάνης (Πανελλήνιος) 2.19.20.0

1983 Τ. Ψαθάς (ΠΑΟΚ) 2.17.12.0

1984 Μ. Κούσης (ΓΕ Αγρινίου) 2.16.40.0

1985 Μ. Κούσης (ΓΕ Αγρινίου) 2.22.50.0

1986 Τ. Ψαθάς (ΠΑΟΚ) 2.17.12.0

1987 Γ. Αφορδακός (ΟΦΗ) 2.20.58.0

1988 Γ. Αφορδακός (ΟΦΗ) 2.17.08.0

1989 Χρ. Παπαχρήστος (Πανελλήνιος) 2.24.19.0

1990 Γ. Μάλλιαρης (Παναθηναϊκός) 2.30.40.0

1991 Θ. Φωτόπουλος (ΓΣ Κηφισιάς) 2.28.18.0

1992 Χρ. Σωτηρόπουλος (ΑΣ Αρης) 2.16.26.0

1993 Ν. Πολιάς (Πειραϊκός Σύνδεσμος) 2.28.12.0

1994 Σπ. Ανδριόπουλος (ΑΠΣ Πάτραι) 2.17.07.0

1995 Ν. Πολιάς (Πειραϊκός Σύνδεσμος) 2.27.27.0

1996 Ν. Πόλιας (Πειραϊκός Σύνδεσμος) 2.19.14.0

1997 Σπ. Ανδριόπουλος (ΑΠΣ Πάτραι) 2.13.15.0

1998 Ν. Μαρκάκης (ΟΣΦΠ) 2.26.52.0

1999 N. Πολιάς (ΟΣΦΠ) 2.18.38.0

2000 Νίκος Πολιάς (ΟΣΦΠ) 2.20.50

2001 Νίκος Πολιάς (ΟΣΦΠ) 2.23.58

2002 Βασίλης Ζαμπέλης (ΓΣ Ελ Βενιζέλος) 2.20.36

2003 Νίκος Πολιάς (ΟΣΦΠ) 2.23.16

2004 Κώστας Γουγούσης (ΓΑΣ Κορησού) 2.27.05

2005 Γεράσιμος Κόκοτος (ΠΓΣ) 2.24.52

2006 Γιάννης Κανελλόπουλος (ΠΓΣ) 2.24.21

2007 Γιώργος Καραβίδας (ΑΕΚ) 2.23.21

2008 Γιώργος Καραβίδας (ΑΕΚ) 2.22.18

2009 Δημήτρης Θεοδωρακάκος (ΟΣΦΠ) 2.26.27

2010 Μιχάλης Παρμάκης (ΠΓΣ) 2.20.48

2011 Δημήτρης Θεοδωρακάκος (Ολυμπιακός) 2:24:10

2012 Μιχάλης Παρμάκης (Τρίτων Χαλκίδας) 2:21:56

2013 Χριστόφορος Μερούσης (ΦΟ Βροντάδων)2:23:59

2014 Χριστόφορος Μερούσης (ΦΟ Βροντάδων)2:25:15

2015 Χριστόφορος Μερούσης (ΦΟ Βροντάδων)2:21:22

2016 Χριστόφορος Μερούσης (ΦΟ Βροντάδων)2.24.58

2017 Κώστας Γκελαουζος (ΠΑΟ) 2.27.21

2018 Κώστας Γκελαούζος (ΠΑΟ) 2.21.54

2019 Κώστας Γκελαούζος (ΠΑΟ) 2.19.02

2020 ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΛΟΓΩ COVID-19

2021 Κώστας Γκελαούζος (ΠΑΟ) 2.16.49

2022 Χαράλαμπος Πιτσιώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) 2.23.44

2023 Παναγιώτης Καραίσκος (ΠΓΣ) 2.22.37

2024 Μπάμπης Πιτσιώλης (ΓΑΣ Ιλισσός) 2:18.56

Γυναίκες

1982 Αλ. Φίλη (ΑΟΠ Φαλήρου) 3.02.12

1983 Δ. Σφακιανάκη (Εφηβος Χίου) 3.27.10

1984 Γ. Παπαναστασίου (Πανιώνιος) 2.58.25

1985 Γ. Παπαναστασίου (Πανιώνιος) 3.12.25

1986 Γ. Παπαναστασίου (Πανιώνιος) 3.04.04

1987 Μ. Πουλημένου (ΓΣ Αμαρουσίου) 2.55.43

1988 Μ. Πολύζου (Εσπερος Πατρών) 2.44.15

1989 Δ. Παπασπύρου (ΓΑΣ Ιλισός) 2.54.15

1990 Σ. Σωτηριάδου (ΓΣ Ηρακλής) 3.04.21

1991 Σ. Σωτηριάδου (ΓΣ Ηρακλής) 2.59.29

1992 Π. Καστρίτη (Πανελλήνιος) 2.48.19

1993 Π. Πετροπούλου (Πέλωψ Πατρών) 3.15.56

1994 Μ. Πολύζου (Πανελλήνιος) 2.39.43

1995 Π. Νικολακοπούλου (Πέλωψ Πατρών) 2.59.45

1996 Π. Νικολακοπούλου (Πέλωψ Πατρών) 2.45.53

1997 Π. Νικολακοπούλου (Πέλωψ Πατρών) 2.44.24

1998 Π. Νικολακοπούλου (Πέλωψ Πατρών) 2.56.07

1999 Π. Νικολακοπούλου (Πέλωψ Πατρών) 3.09.13

2000 Βασιλική Συκοπέτη (Μ. Αλ. Γιαννιτσών) 3.04.04

2001 Γεωργία Αμπατζίδου (ΧΑΝΘ) 2.48.37

2002 Γεωργία Αμπατζίδου (ΧΑΝΘ) 2.47.22

2003 Γεωργία Αμπατζίδου (ΧΑΝΘ) 2.46.47

2004 Γεωργία Αμπατζίδου (ΧΑΝΘ) 2.45.27

2005 Γεωργία Αμπατζίδου (ΧΑΝΘ) 2.42.50

2006 Ελένη Δοντά (ΓΣ Ηρακλής) 2.44.43

2007 Μάγδα Γαζέα (ΑΓΕ Ζακύνθου) 2.41.31

2008 Γεωργία Αμπατζίδου (Βεργίνα) 2.40.53

2009 Γεωργία Αμπατζίδου (Βεργίνα) 2.44.23

2010 Τίνα Κεφαλά (ΑΕΚ) 2.40.36

2011 Σοφία Ρήγα (ΓΣ Ελ. Βενιζέλος) 2.45.43

2012 Μάγδα Γαζέα (ΑΓΕ Ζακύνθου) 2:44:42

2013 Μάγδα Γαζέα (ΑΓΕ Ζακύνθου) 2:46:04

2014 Σοφία Ρήγα (ΓΣ Ελευθ. Βενιζέλος) 2:45.38

2015 Ράνια Ρεμπούλη (ΓΣ Νέων Λέρου) 2.54.32

2016 Ράνια Ρεμπούλη (ΓΣ Νέων Λέρου) 2.49.23

2017 Ράνια Ρεμπούλη (ΑΓΕ Κάμειρος) 2.49.06

2018 Ελευθερία Πετρουλάκη (ΑΟ Μυκόνου) 2.46.09

2019 Ελευθερία Πετρουλάκη (ΑΟ Μυκόνου) 2.45.50

2020 ΔΕΝ ΔΙΕΞΗΧΘΗ ΛΟΓΩ COVID-19

2021 Γκλόρια Πριβιλέτζιο (ΓΣ Γλυφάδας) 2.41.30

2022 Βασιλική Κωνσταντινοπούλου (ΑΠΚ Νεάπολης) 2.46.01

2023 Γκλόρια Πριβιλέτζιο (ΓΣ Γλυφάδας) 2.43.20

2024 Ματίνα Νούλα (ΓΑΣ Ιλισσός) 2:40.19 (ρεκόρ πανελληνίου πρωταθλήματος)

Οι νικητές στα 10χλμ

ΑΝΔΡΕΣ

2004 Κώστας Πούλιος Ελλάδα 32:17 –

2005 Κώστας Πούλιος Ελλάδα 31:06 –

2006 Δήμος Μαγγίνας Ελλάδα 31:21 –

2007 Μοχάμεντ Μπενσαλά Μαρόκο 32:13 –

2008 Όλιβερ Γουίντβερ Γαλλία 31:49 –

2009 Μοχάμεντ Μπενσαλά Μαρόκο 31:24 –

2010 Θεοδόσης Καλδής Ελλάδα 32:33 –

2011 Γεμπελ Κσαχούμ Αιθιοπία 31:26 –

2012 Αμίν Χαντίρι Κύπρος 31:50 –

2013 Ισκαντέρ Ιαντγκράνοφ Ρωσία 32:28 –

2014 Κωνσταντίνος

Γκελαούζος Ελλάδα 32:39 –

2015 Κωνσταντίνος Ελλάδα 32:03 –

Γκελαούζος

2016 Χρήστος Μπουντούλης Ελλάδα 31:48 –

2017 Χρήστος Καλλίας Ελλάδα 30:50 –

2018 Γιώργος-Μιχάλης Τάσσης Ελλάδα 30:29 Ρεκόρ Αγώνα

2019 Γιώργος-Μιχάλης Τάσσης Ελλάδα 31:50 –

2020 – – – Πανδημία COVID

2021 Γιώργος-Μιχάλης Τάσσης Ελλάδα 30:50 –

2022 Μάριος Αναγνώστου Ελλάδα 30:08 Ρεκόρ Αγώνα

2023 Νίκος Σταμούλης Ελλάδα 31:19 –

2024 Παναγιώτης Πετρουλάκης Ελλάδα 30:25 –

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

2004 Ελένη Νικολοπούλου Ελλάδα 37:55 –

2005 Ελένη Νικολοπούλου Ελλάδα 36:37 –

2006 Παρασκευή Γρατσιάνη Ελλάδα 36:32 –

2007 Μαρία Παρδαλού Ελλάδα 36:58 –

2008 Ρκια Ελμουκίμ Μαρόκο 36:20 –

2009 Δήμητρα Ιορδανίδου Ελλάδα 38:19 –

2010 Καλλιόπη Ατροπεκάκη Ελλάδα 37:24 –

2011 Καλλιόπη Ατροπεκάκη Ελλάδα 37:53 –

2012 Αναστασία Καρακατσάνη Ελλάδα 35:17 –

2013 Αναστασία Καρακατσάνη Ελλάδα 35:40 –

2014 Αναστασία Καρακατσάνη Ελλάδα 35:28 –

2015 Αναστασία Καρακατσάνη Ελλάδα 34:59 Ρεκόρ Αγώνα

2016 Αναστασία Καρακατσάνη Ελλάδα 35:23 –

2017 Ελευθερία Πετρουλάκη Ελλάδα 35:58 –

2018 Γκλόρια Πριβιλέτζιο Ελλάδα 35:23 –

2019 Γκλόρια Πριβιλέτζιο Ελλάδα 35:59 –

2020 – – – Πανδημία COVID

2021 Αναστασία Μαρινάκου Ελλάδα 34:32 Ρεκόρ Αγώνα

2022 Αναστασία Μαρινάκου Ελλάδα 33:38 Ρεκόρ Αγώνα

2023 Αναστασία Μαρινάκου Ελλάδα 34:10 –

2024 Αναστασία Μαρινάκου Ελλάδα 33:23 Ρεκόρ Αγώνα