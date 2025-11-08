Όλα... μηδέν σε Κόμο και Λέτσε - Real.gr

«Κόλλησαν» στο 0-0 Κόμο-Κάλιαρι και Λέτσε-Βερόνα, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Serie A.

Η είσοδος του Τάσου Δουβίκα στο παιχνίδι αντί του Μοράτα στο 65ο λεπτό δεν αποδείχθηκε ικανή για να φέρει στην Κόμο το «τρίποντο», με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν έναν «χρυσό» βαθμό στη μάχη που δίνουν για να απομακρυνθούν από τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας.

Για το «τρίποντο» καίγονταν, Λέτσε και Βερόνα, ωστόσο, καμία από τις δύο δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα κι έτσι πήραν από ένα βαθμό. Οι φιλοξενούμενοι μετά από 11 ματς δεν έχουν καταφέρει ακόμη να πάρουν νίκη, όπως και η Φιορεντίνα με αποτέλεσμα να βρίσκονται στις δύο τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας (οι «βιόλα» έχουν ματς λιγότερο).