Ole: «Τελείωσε το σίριαλ, ο Αντίνο είπε στη Ρίβερ πως θέλει Παναθηναϊκό» - Real.gr

Ο Σαντίνο Αντίνο δείχνει με… όλους τους τρόπους, είτε μιλώντας στη διοίκηση της Γοδόι Κρους, είτε με like στα social media, πως θέλει Παναθηναϊκό. Αυτό φέρεται να διεμήνυσε και στη Ρίβερ Πλέιτ, όπως αναφέρει η κορυφαία εφημερίδα της Αργεντινής, Ole.

Η ιστορική ομάδα της Αργεντινής ήταν για τον πρόεδρο της Γοδόι Κρους ο επιθυμητός προορισμός για τον παίκτη, ωστόσο η πλευρά του 20χρονου εξτρέμ πιέζει για να πάει στον Παναθηναϊκό, ο οποίος -άλλωστε- έχει κάνει και πολύ καλύτερη προσφορά.

«Η ιστορία έφτασε στο τέλος της, αλλά όχι όπως θα ήθελαν δύο από τα τρία εμπλεκόμενα μέρη στη συμφωνία. Σύμφωνα με την Ole, τις τελευταίες ώρες ο Αντίνο ενημέρωσε προσωπικά τον πρόεδρο της Ρίβερ Πλέιτ, Στέφανο Ντι Κάρλο, ότι η πρόθεσή του είναι να αγωνιστεί στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός ήταν ο τελευταίος σύλλογος που έκανε προσφορά, την οποία απέρριψε η Γοδόι Κρους. Αυτό σημαίνει ότι η μεταγραφή του στη Ρίβερ Πλέιτ έχει ακυρωθεί», αναφέρει το δημοσίευμα της Ole και προσθέτει:

«Αυτό, παρά το γεγονός ότι ο Χοσέ Μανσούρ, πρόεδρος της Γοδόι Κρους, σκόπευε ο σύλλογός του να είναι συνεργάτης της Ρίβερ Πλέιτ στο μέλλον του 20χρονου εξτρέμ. Και αυτή η επιλογή είχε ήδη γίνει πριν από αρκετές εβδομάδες, όταν αποδέχτηκε την προσφορά των 4 εκατομμυρίων δολαρίων από τη Ρίβερ Πλέιτ για τα πλήρη δικαιώματα μεταγραφής του Αντίνο, συν τα μπόνους και ένα ποσοστό από οποιαδήποτε μελλοντική πώληση.

Τι συνέβη ενδιάμεσα; Αυτή η συμφωνία είχε επιτευχθεί με τη μεσολάβηση του προηγούμενου ατζέντη του Σαντίνο, Ερνάν Μπέρμαν. Και η ιστορία πήρε διαφορετική τροπή όταν ο πολλά υποσχόμενος παίκτης υπέγραψε με την Roc Nation Sports πριν από τα Χριστούγεννα, ένα πρακτορείο που δεν ήθελε να ισχύσει η υπάρχουσα συμφωνία μεταξύ των συλλόγων και που σκοπεύει να φέρει τον ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη.

Τώρα, το μέλλον του νεαρού παίκτη, που απέκτησε εμπειρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο U20, είναι αβέβαιο, παρά την πρόθεσή του να μετακομίσει στην Ελλάδα: Ο Παναθηναϊκός έκανε μια προσφορά 7 εκατομμυρίων ευρώ μεικτά για το 50% των δικαιωμάτων του, η οποία απορρίφθηκε.

Μένει να δούμε αν, με τη Ρίβερ Πλέιτ εκτός μάχης, η στάση της Γοδόι Κρους θα αλλάξει. Ή αν ο Μανσούρ θα παραμείνει ακλόνητος στην πεποίθησή του ότι αν δεν φτάσει κάποια πειστική προσφορά, ο παίκτης θα παραμείνει και θα αγωνιστεί αυτή τη σεζόν στην Πριμέρα Νασιονάλ (β’ κατηγορία Αργεντινής), κάτι που θα μείωνε σημαντικά την χρηματιστηριακή του αξία».

