Όλη η ιστορία γύρω από τον καβγά Μέσι-Ροντρίγκο: «Είσαι ένα κακό σπυρί - Βούλωσέ το, μικρέ» - ΒΙΝΤΕΟ

«Είσαι μικρό παιδί, πρέπει να προσέχεις το στόμα σου, ποιον είπες δειλό;», αναφέρει ο Μέσι, ενώ με τη σειρά του ο Ροντρίγκο του απαντάει: «Δες το παιχνίδι, θα μας δείτε εκεί. Ερχόμαστε, πάμε. Είσαι δειλός».

Έπειτα σε ένα φάουλ που έκανε ο «pulga» στον 22χρονο ανέφερε: «Γιατί με χτυπάς Λέο; Όχι έτσι, όχι» και στη συνέχεια είπε: «Είσαι ένα κακό σπυρί στον κ@λ@. Όλο μιλάς», κάτι που φυσικά εξόργισε τον Μέσι.

«Πρόσεχε το στόμα σου μικρέ, βούλωσε το. Σύνελθε μικρέ. Γιατί είμαστε δειλοί; Είμαστε πρωταθλητές κόσμου. Έλα και πες το μου ξανά. Εδώ μέσα έγινα πρωταθλητής. Εδώ»

