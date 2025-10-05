Ολλανδία: Νίκη στο τέλος για τη Φέγενορντ - Real.gr

Η αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League κέρδισε 3-2 την Ουτρέχτη με γκολ στο 88'.

Ενα γκολ του Αγιάσε Ουέντα στο 88΄, χάρισε στη Φέγενορντ πολύ δύσκολη νίκη με 3-2 επί της Ουτρέχτης, για την 8η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, και της επέτρεψε να διατηρήσει το +3 στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ιάπωνας επιθετικός άνοιξε το σκορ στο 20ο λεπτό, αλλά η ομάδα του Βασίλη Μπάρκα (που ήταν ξανά βασικός τερματοφύλακας) ισοφάρισε στο 47΄ με τον Ζέκιελ.

Η προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Europa League πήρε ξανά προβάδισμα στο 50΄ με τον Στάιν, ο Μούρκιν έφερε ξανά το ματς τα ίσια στο 83΄, όμως το δεύτερο προσωπικό γκολ του Ουέντα χάρισε το «τρίποντο» στη Φέγενορντ.

Ο Ρόμπιν Φαν Πέρσι παρέταξε τους Βελενρόιτερ, Ριντ (70΄ Λοτόμπα), Μπος, Ταργκαλίνε (86΄ Λάριν), Αχμέντχοτζιτς, Γουατανάμπε, Στάιν (70΄ Χουάνγκ), Βαλέντε, Ουέντα, Μούσα, Σάουερ.