Quantcast
Ολλανδία: Οριστική διακοπή στο Άγιαξ-Γκρόνινγκεν λόγω καπνογόνων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr
real player

Ολλανδία: Οριστική διακοπή στο Άγιαξ-Γκρόνινγκεν λόγω καπνογόνων – ΒΙΝΤΕΟ

23:20, 30/11/2025
Ολλανδία: Οριστική διακοπή στο Άγιαξ-Γκρόνινγκεν λόγω καπνογόνων – ΒΙΝΤΕΟ

Ο αγώνας Άγιαξ-Γκρόνινγκεν, για την 14η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, διεκόπη οριστικά μετά από καπνογόνα που εκτόξευσαν οι οπαδοί του «Αίντα».

Στο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το γήπεδο, καθώς οι οπαδοί του Άγιαξ πυροδότησαν μια τεράστια ποσότητα καπνογόνων.

Μετά από μια καθυστέρηση 43 λεπτών, ο αγώνας συνεχίστηκε, αλλά διήρκεσε μόνο πέντε δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά, ρίχτηκαν ξανά πυροτεχνήματα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα ο διαιτητής Μπας Νίχουις να στείλει τους ποδοσφαιριστές πίσω στα αποδυτήρια για να διασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Τα καπνογόνα είχαν σκοπό να τιμήσουν τον οπαδό Τίμεν Ρούμπεν Φαν, ο οποίος απεβίωσε στις 19 Νοεμβρίου σε ηλικία 29 ετών. Την περασμένη Πέμπτη, οι οπαδοί τον είχαν ήδη αποχαιρετήσει δίπλα στη Johan Cruijff Arena, αλλά απόψε, ήθελαν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για ακόμη μια φορά.

Λίγο μετά τη διακοπή, ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Άγιαξ εξέδωσε ανακοίνωση: «Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Άγιαξ λυπάται που μια ομάδα οπαδών προκάλεσε τη διακοπή αυτού του αγώνα. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει τον σύλλογο, και ιδιαίτερα από μια ενέργεια σαν αυτή, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των συναδέλφων οπαδών. Δυστυχώς, οι καλοπροαίρετοι οπαδοί και ο σύλλογος υποφέρουν τώρα ως αποτέλεσμα».

Ακολούθησε ο Άγιαξ, που εξέδωσε επίσης μια σαφή δήλωση: «Ο Άγιαξ θεωρεί ότι αυτό που συνέβη στο γήπεδο απόψε είναι εντελώς σκανδαλώδες. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο. Η ασφάλεια των θεατών και των ποδοσφαιριστών έχει τεθεί σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Παίρνουμε εμφατικά αποστάσεις από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα καπνογόνα δεν έχουν θέση στο γήπεδο».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και άλλο τροχαίο - Στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου

Τραγωδία στην Αρτέμιδα: Ο 29χρονος οδηγός είχε προκαλέσει και άλλο τροχαίο - Στη ΜΕΘ η σύντροφος του 24χρονου

22:51 30/11
Διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: «Οι συζητήσεις στη Φλόριντα δεν είναι εύκολες» - Στις λεπτομέρειες «κολλάει» το σχέδιο 28 σημείων

Διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία: «Οι συζητήσεις στη Φλόριντα δεν είναι εύκολες» - Στις λεπτομέρειες «κολλάει» το σχέδιο 28 σημείων

21:53 30/11
Μπλόκα αγροτών: Ένταση και επεισόδια την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων - Συλλήψεις και διαμαρτυρίες στη Νίκαια Λάρισας

Μπλόκα αγροτών: Ένταση και επεισόδια την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων - Συλλήψεις και διαμαρτυρίες στη Νίκαια Λάρισας

23:30 30/11
Μετά την «Adel» νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και πού θα χτυπήσει

Μετά την «Adel» νέο κύμα κακοκαιρίας - Πότε και πού θα χτυπήσει

20:55 30/11
Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

Τα 4 τυχερά ζώδια του Δεκεμβρίου – Χρήματα, νέες σχέσεις και διασκέδαση

12:43 29/11
Έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος - Mήνυμα στήριξης του πατέρα του 19χρονου στον άτυχο επιλοχία

Έκρηξη χειροβομβίδας στη Ρόδο: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 39χρονος - Mήνυμα στήριξης του πατέρα του 19χρονου στον άτυχο επιλοχία

23:19 30/11
Αιμίλιος Χειλάκης για τον αδελφό του: «Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί – Δεν έχουμε σχέση»

Αιμίλιος Χειλάκης για τον αδελφό του: «Είμαστε δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι γνωστοί – Δεν έχουμε σχέση»

17:30 30/11
Τα πιο μαγικά χριστουγεννιάτικα χωριά του κόσμου

Τα πιο μαγικά χριστουγεννιάτικα χωριά του κόσμου

23:32 30/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved