Ολλανδία: Οριστική διακοπή στο Άγιαξ-Γκρόνινγκεν λόγω καπνογόνων - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο αγώνας Άγιαξ-Γκρόνινγκεν, για την 14η αγωνιστική του ολλανδικού πρωταθλήματος, διεκόπη οριστικά μετά από καπνογόνα που εκτόξευσαν οι οπαδοί του «Αίντα».

Στο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, οι ποδοσφαιριστές αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το γήπεδο, καθώς οι οπαδοί του Άγιαξ πυροδότησαν μια τεράστια ποσότητα καπνογόνων.

Μετά από μια καθυστέρηση 43 λεπτών, ο αγώνας συνεχίστηκε, αλλά διήρκεσε μόνο πέντε δευτερόλεπτα. Αμέσως μετά, ρίχτηκαν ξανά πυροτεχνήματα στον αγωνιστικό χώρο, με αποτέλεσμα ο διαιτητής Μπας Νίχουις να στείλει τους ποδοσφαιριστές πίσω στα αποδυτήρια για να διασφαλίσει την ασφάλειά τους.

Τα καπνογόνα είχαν σκοπό να τιμήσουν τον οπαδό Τίμεν Ρούμπεν Φαν, ο οποίος απεβίωσε στις 19 Νοεμβρίου σε ηλικία 29 ετών. Την περασμένη Πέμπτη, οι οπαδοί τον είχαν ήδη αποχαιρετήσει δίπλα στη Johan Cruijff Arena, αλλά απόψε, ήθελαν να ευαισθητοποιήσουν την κοινή γνώμη για ακόμη μια φορά.

Λίγο μετά τη διακοπή, ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Άγιαξ εξέδωσε ανακοίνωση: «Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων του Άγιαξ λυπάται που μια ομάδα οπαδών προκάλεσε τη διακοπή αυτού του αγώνα. Αποστασιοποιούμαστε κατηγορηματικά από οποιαδήποτε ενέργεια που βλάπτει τον σύλλογο, και ιδιαίτερα από μια ενέργεια σαν αυτή, η οποία θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ποδοσφαιριστών και των συναδέλφων οπαδών. Δυστυχώς, οι καλοπροαίρετοι οπαδοί και ο σύλλογος υποφέρουν τώρα ως αποτέλεσμα».

En dan ga je na 6 jaar weer eens naar Ajax voor 6 minuten voetbal. Schandalig dit. #Ajax pic.twitter.com/viGHid6ScX — shelly (@shellyajax) November 30, 2025

Ακολούθησε ο Άγιαξ, που εξέδωσε επίσης μια σαφή δήλωση: «Ο Άγιαξ θεωρεί ότι αυτό που συνέβη στο γήπεδο απόψε είναι εντελώς σκανδαλώδες. Ζητούμε συγγνώμη από όλους όσους επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο. Η ασφάλεια των θεατών και των ποδοσφαιριστών έχει τεθεί σε κίνδυνο. Αυτό είναι απαράδεκτο. Παίρνουμε εμφατικά αποστάσεις από αυτή την ανάρμοστη συμπεριφορά. Τα καπνογόνα δεν έχουν θέση στο γήπεδο».