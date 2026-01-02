Όλοι μέσα στον Ολυμπιακό για το Σούπερ Καπ (ΦΩΤΟ) - Real.gr

Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, πλην των Ελ Κααμπί και Μπρούνο, που βρίσκονται στο Κόπα Άφρικα, θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο για τον αυριανό τελικό του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ (3/1, 17:00).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να πάρει μαζί στην αποστολή ακόμα και παίκτες που δεν είναι 100% έτοιμοι, όπως οι Πασχαλάκης, Πιρόλα, θέλοντας να είναι όλοι μαζί για ένα παιχνίδι που οι ερυθρόλευκοι θα διεκδικήσουν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.