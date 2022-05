Ολοκληρώθηκε η πώληση της Τσέλσι στον Τοντ Μπόλι

Η κοινοπραξία, η οποία κέρδισε την προσφορά για την απόκτηση της ομάδας του Λονδίνου νωρίτερα αυτό το μήνα, έλαβε έγκριση από την Premier League και τη βρετανική κυβέρνηση την περασμένη εβδομάδα για να προχωρήσει η πώληση. Η τελική συμφωνία επιτεύχθηκε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε τυπικά σήμερα.

Ο Ρώσος ιδιοκτήτης έβγαλε το σύλλογο προς πώληση στις αρχές Μαρτίου, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, την οποία η Μόσχα αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση», ενώ οι κυρώσεις (και) κατά του Ρώσου ολιγάρχη είχαν περιπλέξει τη διαδικασία πώλησης.

«Κατά την πώληση του συλλόγου, ο κ. Αμπράμοβιτς όρισε ότι ο νέος ιδιοκτήτης πρέπει να είναι καλός διαχειριστής του συλλόγου, τα καθαρά έσοδα από την πώληση να διατεθούν σε φιλανθρωπικούς σκοπούς και ότι δεν θα ζητούσε την αποπληρωμή των δανείων που έγιναν σε θυγατρικές του κλαμπ», ανέφερε η Τσέλσι.

Η πώληση χρειάστηκε επίσης το «πράσινο φως» από την κυβέρνηση της Πορτογαλίας, αφού ο Αμπράμοβιτς έγινε πολίτης της χώρας πέρυσι και τελεί επίσης υπό κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Τσέλσι λειτουργούσε με ειδική άδεια που είχε εκδοθεί από τη βρετανική κυβέρνηση, από τότε που τα περιουσιακά στοιχεία του Αμπράμοβιτς δεσμεύτηκαν τον Μάρτιο και η οποία έληγε αύριο (31/5). Η ομάδα του Λονδίνου ανέφερε ότι έλαβε περισσότερες από 250 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από προτεινόμενους αγοραστές, προσθέτοντας ότι είχαν συναφθεί 32 συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ο σύλλογος τελικά έλαβε 12 αξιόπιστες προσφορές, οι οποίες μειώθηκαν σε τέσσερις προτού η κοινοπραξία υπό την ηγεσία της Μπόλι επιλεγεί ως προτιμώμενος πλειοδότης.

Ο Αμπράμοβιτς αγόρασε τον σύλλογο το 2003, έναντι 140 εκατομμυρίων λιρών (177,21 εκατομμυρίων δολαρίων), με την επένδυσή του να έχει ως αποτέλεσμα την πιο επιτυχημένη εποχή στην ιστορία των «Μπλε», καθώς σε αυτό το διάστημα η Τσέλσι κατάκτησε πέντε τίτλους Premier League, πέντε Κύπελλα Αγγλίας και δύο φορές το Champions League.

