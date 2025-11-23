Ολοταχώς προς τον τίτλο η Άρσεναλ - Χατ τρικ ο Έζε με Τότεναμ - Real.gr

Φέτος δείχνει να είναι η χρονιά της Αρσεναλ...

Η ομάδα του Μίκελ Αρτέτα διέλυσε στο ντέρμπι του βόρειου Λονδίνου την Τότεναμ με 4-1, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής στην Premier League, και έδειξε πως τη φετινή σεζόν είναι αποφασισμένη να φθάσει στην κατάκτηση του τίτλου.

Με ηγέτη τον Εμπενίζερ Εζε, που πέτυχε χατ τρικ, οι «κανονιέρηδες» κυριάρχησαν από το πρώτο λεπτό και πήραν τους τρεις βαθμούς, αυξάνοντας της διαφορά από τη δεύτερη της βαθμολογίας Τσέλσι στους έξι βαθμούς.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 36ο λεπτό με τον Τροσάρ και ήρθε στη συνέχεια η σειρά του Εζε να πετύχει δύο γκολ (41′ και 46′) και να «καθαρίσει» ουσιαστικά το ντέρμπι, με τον Ριτσάρλισον να μειώνει απλά στο 55ο λεπτό, με το καλοκαιρινό απόκτημα από την Κρίσταλ Πάλας να κάνει στο 76ο λεπτό το χατ τρικ και να γνωρίζει την αποθέωση από το κατάμεστο «Εμιρεϊτς».