Ολυμπιακός - ΑΕΚ 33-29: «Ερυθρόλευκος» θρίαμβος στον τελικό του Κυπέλλου Χάντμπολ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

O Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή κατέκτησε το Κύπελλο χάντμπολ των ανδρών για τέταρτη φορά στην ιστορία του.

Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν 33-29 της -κατόχου του τίτλου- ΑΕΚ στον τελικό του 22ου φάιναλ φορ, το οποίο έλαβε χώρα στο κλειστό του Καματερού, και διατηρούν το απόλυτο σε τελικούς Κυπέλλου και κατακτήσεις με 4/4 μετά το 2018, το 2019 και το 2023. Παράλληλα, η ομάδα του Ρικάρντο Τριλίνι νίκησε για δεύτερη φορά φέτος την Ένωση σε έναν τελικό (σ.σ. ο Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή είχε επικρατήσει 24-23 του «Δικεφάλου» στο 5ο Σούπερ Καπ, το οποίο διεξήχθη στις 15 Σεπτεμβρίου στο κλειστό του Καματερού, και είχε πάρει τον πρώτο τίτλο της σεζόν), με τον Ιταλό προπονητή να κατακτά για πρώτη φορά στην καριέρα του το Κύπελλο Ελλάδας.

Η ΑΕΚ πήρε δύο φορές προβάδισμα τριών τερμάτων στο α΄ μέρος (7-4 στο 12΄ και 9-6 στο 16΄), αλλά ο Ολυμπιακός ισοφάρισε 10-10 στο 20΄, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται με τον «Δικέφαλο» μπροστά στο σκορ με 16-15. Η Ένωση βρέθηκε εκ νέου στο +3 (21-18 στο 37΄ και 22-19 στο 40΄), ωστόσο οι «ερυθρόλευκοι» όχι μόνο ισοφάρισαν 22-22 στο 43΄, αλλά και απέκτησαν προβάδισμα τεσσάρων τερμάτων (31-27) στο 56΄, με αποτέλεσμα να «κλειδώσουν» ουσιαστικά τη νίκη και το τρόπαιο. Ο Κιουν έδωσε «αέρα» πέντε γκολ στον Ολυμπιακό (33-28) στο 58΄ και η ΑΕΚ δεν είχε πια χρόνο για την ανατροπή…

