Ολυμπιακός-ΑΕΚ: Οι εκπλήξεις του Μεντιλίμπαρ και το σχέδιο του Νίκολιτς - Real.gr

Την προετοιμασία του για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη, για την 8η αγωνιστική της Super League, ολοκληρώνει ο Ολυμπιακός.

Ο Ροντινέι μίλησε με τον Μεντιλίμπαρ, θέτοντας εαυτόν στη διάθεση της ομάδας για την αναμέτρηση με την Ένωση, ενώ ερωτηματικό αποτελεί η συμμετοχή του Τσικίνιο στο συγκεκριμένο ματς.

Ένα σενάριο θέλει τον Πορτογάλο άσο να είναι στην αποστολή και θα αποφασίσει ο Ισπανός προπονητής αν θα τον βάλει στην τελική 23άδα ή θα τον προφυλάξει για να μην υποστεί κάποιο χειρότερο τραυματισμό. Από εκεί και πέρα, εκτός πλάνων είναι ο Ζέλσον και ο Ορτέγκα.

Ο Μεντιλίμπαρ, πάντως, φέρεται να καταστρώνει τα πλάνα του, χωρίς να υπολογίζει τον Τσικίνιο, έχοντας διάφορα πράγματα στο μυαλό του. Το ένα θέλει τους ερυθρόλευκους να παίζουν με 4-4-1-1, με τον Ταρέμι ή τον Νασιμέντο (πολύ δύσκολα) πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Το άλλο σενάριο θέλει τους Καμπελά και Γιαζίτζι να διεκδικούν θέση στο αρχικό σχήμα, με τα ατομικά τους χαρακτηριστικά να ταιριάζουν σε ένα παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων στο Φάληρο. Αν ο Καμπελά δεν παίξει στο «10», μπορεί να βρεθεί στα δεξιά της επίθεσης αντί του Ζέλσον.

Θέση, όμως, και σε αυτή την περίπτωση διεκδικεί κι ο Τούρκος συμπαίκτης του (Γιαζίτζι), αλλά και ο Στρεφέτσα. Γενικά υπάρχει μία σκέψη από πλευράς του Ισπανού προπονητή, με το ενδεχόμενο να αιφνιδιάσει την ΑΕΚ σε αυτό το σημαντικό ντέρμπι της αγωνιστικής.

Στην αντίπερα όχθη, το κλίμα στο κιτρινόμαυρο στρατόπεδο είναι διαφορετικό από εκείνο που ακολούθησε του αγώνα με τον ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, καθώς η ΑΕΚ έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να επικρατήσει με 6-0 της Αμπερντίν για το Conference League.

Τώρα οι παίκτες του Νίκολιτς έχουν μπροστά τους άλλο ένα απαιτητικό παιχνίδι, έχοντας ως στόχο το «τρίποντο», με το οποίο θα ξεφύγουν από τους Πειραιώτες με τους οποίους ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας (με 16 βαθμούς) και πρώτος είναι ο ΠΑΟΚ (με 17 και υποδέχεται τον Βόλο στην Τούμπα).

Η ΑΕΚ θα πάει στο Φάληρο με τα γνωστά της προβλήματα, αφού ο Σέρβος προπονητής δεν υπολογίζει τους τραυματίες Περέιρα-Ζίνι, αλλά και τον Μουκουντί, ο οποίος αποβλήθηκε στο προηγούμενο ματς με τον ΠΑΟΚ στην «OPAP Arena».

Κάπως έτσι, στα κιτρινόμαυρα μετόπισθεν θα βρεθούν ο Στρακόσα, ο οποίος μπροστά του -από δεξιά προς τα αριστερά- θα έχει τους Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις, ο οποίος είχε εξαιρετική παρουσία απέναντι στην ομάδα από τη Σκωτία.

Τα πράγματα, όμως, δύσκολα θα αλλάξουν και στον άξονα, με τους Μαρίν και Πινέδα να αποτελούν το δίδυμο και υπάρχουν μία σειρά από παίκτες που μπορεί να πάρουν φανέλα βασικού στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Μεταξύ άλλων είναι οι Ελίασον, Κοϊτά, Κουτέσα, Μάνταλος, Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης. Στο «9» ο Γιόβιτς φαίνεται πως έχει το προβάδισμα έναντι του Πιερό.