Ολυμπιακός: Αυτά είναι τα επόμενα φιλικά σε Ολλανδία και Γερμανία - Real.gr

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε τα επόμενα φιλικά παιχνίδια που θα δώσει σε Ολλανδία και Γερμανία, μετά τα πρώτα ματς που ήδη έκανε γνωστά πριν από μερικές μέρες.

Οι Πειραιώτες θα αντιμετωπίσουν την Χέρενφεν (2/8), την Αντό Ντεν Χααχ (3/8) και την Αλ Ταούν (8/8), επί ολλανδικού εδάφους, ενώ επί γερμανικού την Ουνιόν Βερολίνου.νώ στις αρχές Αυγούστου θα βρεθεί και πάλι στην Ολλανδία.

Υπενθυμίζεται πως, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει την προετοιμασία του στις 14 Ιουλίου και δύο μέρες αργότερα θα πετάξει για την Ολλανδία για το πρώτο στάδιο της βασικής προετοιμασίας. Εκεί θα παραμείνει μέχρι και τις 26 Ιουλίου, προτού επιστρέψει στην Ελλάδα, ενώ στις αρχές Αυγούστου θα βρεθεί και πάλι στην Ολλανδία.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:

