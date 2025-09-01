Ολυμπιακός: Αυτή είναι η νέα ώρα άφιξης του Ποντένσε - Real.gr

Γνωστή έγινε η νέα ώρα άφιξης του Ντιάνιελ Ποντένσε, μετά την αναβολή της πρώτης.

Αργά το απόγευμα της Δευτέρας (01/09) και συγκεκριμένα στις 20:30 θα πραγματοποιηθεί τελικά η άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού.

Η άφιξη του Ντάνιελ Ποντένσε στην Ελλάδα ήταν αρχικά προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Δευτέρας, ωστόσο προέκυψε πρόβλημα και καθυστέρηση, λόγω μη εξουσιοδότησης από την Αλ Σαμπάμπ.

Εν τέλει, το συγκεκριμένο ζήτημα λύθηκε και ο Πορτογάλος θα προσγειωθεί στο “Ελ.Βενιζέλος” στις 20:30, όπου θα τον περιμένει πλήθος φίλων του Ολυμπιακού.

Ο Ποντένσε θα αγωνιστεί ξανά στον Ολυμπιακό, ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ και ετοιμάζεται για την τρίτη του θητεία με την ερυθρόλευκη φανέλα.