Ολυμπιακός: Αυτούς άφησε εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Μεντιλίμπαρ - Real.gr

Γνωστή έγινε η λίστα του Ολυμπιακού για τα οκτώ ματς που θα δώσει στην league phase του Champions League.

Εκτός αυτής, έμειναν οι Καμπελά, Γιαζίτζι και Μάντσα, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να επιλέγει να μην συμπεριλάβει τους δύο έμπειρους μεσοεπιθετικούς, όπως και τον νεαρό στόπερ από την Βραζιλία.

Αναλυτικά η ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού για την League Phase:

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης.

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο.

Μέσοι: Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης.

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ.

Μη γηγενείς (17): Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Ταρέμι, Στρεφέτσα, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Νασιμέντο.

