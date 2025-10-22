Ολυμπιακός: Αμφίβαλος ο Παπανικολάου για Μπάγερν και Μύκονο - Real.gr

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως κατά τη διάρκεια της σημερινής (22/10) προπόνησης, ο Κώστας Παπανικολάου δέχτηκε χτύπημα στον τετρακέφαλο του αριστερού ποδιού.

Ο αρχηγός των «ερυθρόλευκων» είναι αμφίβολος για τα ματς με Μπάγερν Μονάχου και Μύκονο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί απόψε.

Την ώρα που οι Ουόκαπ και Φουρνιέ επέστρεψαν αρχής γενομένης κόντρα στον Πανιώνιο για την GBL και ο Σακίλ ΜακΚίσικ έχει ενσωματωθεί από χθες (21/10) στις ομαδικές προπονήσεις, ο Γιώργος Μπαρτζώκας, είδε να χάνει έναν κομβικό παίκτη που προσφέρει ως τριάρι και ως τεσσάρι… και δη στην άμυνα.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερν στο Μόναχο την Παρασκευή (24/10), στις 21:45, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Euroleague.