Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τον Σέιμπεν Λι - Real.gr

Ο Σέιμπεν Λι θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού ως το 2027 όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετά από ένα… θρίλερ το οποίο διαδραματίστηκε το βράδυ της Τετάρτης (26/2) πρόλαβαν τη διορία, δήλωσαν τον 25χρονο Αμερικανό γκαρντ και τον ανακοίνωσαν σήμερα αναβαθμίζοντας την περιφέρειά τους.

Η διοίκηση της ομάδας αποφάσισε να προχωρήσει στην καταβολή του buy out των 550 χιλ. ευρώ στην τουρκική Μανίσα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Saben Lee. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας ως το τέλος της σεζόν 2026-27.

✍🏽 Olympiacos BC announces the acquisition of Saben Lee. The 26-year-old guard will be playing in the ‘reds’ jersey through the end of the 2026-27 season.

💻 https://t.co/1lYJ6rLPVk#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/IDtZb6wj9B

— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) February 27, 2025