Ολυμπιακός: Απαιτητικό φιλικό κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου - Real.gr

Στο Βερολίνο κάνει στάση η καλοκαιρινή περιοδεία του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να αντιμετωπίζουν την Ουνιόν (16:30, Cosmote Sport1) σε ένα φιλικό που υπόσχεται υψηλή ένταση και απαιτήσεις.

Το παιχνίδι έρχεται σε μια περίοδο όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει αφήσει πίσω της το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και μπαίνει σε φάση πιο «σκληρών» δοκιμασιών απέναντι σε αντιπάλους κορυφαίου επιπέδου.

Μετά από τρεις εβδομάδες στην Ολλανδία, ο Ολυμπιακός έχει ήδη δώσει μισή ντουζίνα φιλικά, χτίζοντας αυτοπεποίθηση με πέντε νίκες και μία ισοπαλία, ενώ στο χθεσινό τεστ επικράτησε 2-1 της Αλ Τααβόν. Στο διάστημα αυτό η παραγωγικότητα στην επίθεση ήταν σταθερά υψηλή, με 14 γκολ, ενώ η αμυντική λειτουργία επέτρεψε μόλις έξι τέρματα. Το ταξίδι ωστόσο συνεχίζεται με σαφώς πιο απαιτητικό πρόγραμμα: εκτός από την Ουνιόν, ακολουθούν δύο ιταλικές αποστολές, με Νάπολι στις 14 Αυγούστου και Ίντερ στις 16 του μήνα.

Η τεχνική ηγεσία γνωρίζει πως η ομάδα χρειάζεται ακόμη «χτίσιμο», όχι μόνο σε αγωνιστικό ρυθμό, αλλά και σε επίπεδο ρόστερ. Οι μεταγραφικές αναζητήσεις εστιάζουν στην ενίσχυση της άμυνας με δύο κεντρικούς αμυντικούς, ενώ παράλληλα εξετάζονται περιπτώσεις για εξτρέμ και περιφερειακό επιθετικό. Στο αντίθετο ρεύμα, αρκετοί ποδοσφαιριστές αναμένεται να αποχωρήσουν, με τους Βέζο και Αναγνωστόπουλο να είναι στην πόρτα της εξόδου. Στο σημερινό ματς δεν θα αγωνιστούν οι Μπιανκόν και Γιάρεμτσουκ, ενώ ο Έσε είναι πιθανό να πάρει χρόνο συμμετοχής.

Η Ουνιόν, από την πλευρά της, πλησιάζει στην πρεμιέρα της Bundesliga και βλέπει το παιχνίδι ως την πρόβα πριν την επίσημη σέντρα. Η προετοιμασία της περιλάμβανε μέχρι τώρα τρεις εμφατικές νίκες απέναντι σε πιο αδύναμους αντιπάλους, μία ισοπαλία με τη Ραπίντ Βιέννης και τρεις συνεχόμενες ήττες από Γκρόιτερ Φιρτ, Σβάινφουρτ και Εσπανιόλ. Το καλοκαίρι προχώρησε σε έξι μεταγραφικές προσθήκες, ενώ εννέα παίκτες αποχώρησαν, αλλάζοντας σημαντικά το πρόσωπο του ρόστερ.

Ένα παιχνίδι που συνδυάζει υψηλό δείκτη δυσκολίας, αγωνιστική προετοιμασία και δοκιμές ενόψει της νέας σεζόν, με τον Ολυμπιακό να θέλει να μετρήσει τις δυνάμεις του κόντρα σε μια ομάδα που ετοιμάζεται για το πιο απαιτητικό πρωτάθλημα της Ευρώπης.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr