Ολυμπιακός: Απέφυγε τα χειρότερα ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Real.gr

Καθησυχαστικά ήταν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας που έβγαλε το πρωί της Τετάρτης ο Ταϊρίκ Τζόουνς, μετά τις ενοχλήσεις που παρουσίασε στο γόνατο στον χθεσινό αγώνα του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ για τα προημιτελικά του Allwyn Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας.

Όπως διαπιστώθηκε, ο Αμερικανός σέντερ ταλαιπωρείται από τενοντίτιδα και δεν θα αγωνιστεί στον ημιτελικό της Πέμπτης (19/2, 17:00) απέναντι στο Μαρούσι, με τον Ντόντα Χολ να παίρνει τη θέση του στην εξάδα ξένων.

Εφόσον οι ερυθρόλευκοι προκριθούν στον τελικό του Σαββάτου (21/2, 20:00), η κατάσταση του Τζόουνς θα επανεκτιμηθεί.

