Ολυμπιακός: «Άστραψε και βρόντηξε» ο Μεντιλίμπαρ μετά τον αποκλεισμό από τον ΠΑΟΚ - Real.gr

Έξαλλος με τους παίκτες του ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για την εμφάνισή τους στον προημιτελικό Κυπέλλου του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ (0-2). Ο Βάσκος τεχνικός έκανε άγρια κατσάδα στους ποδοσφαιριστές, τόσο στην ανάπαυλα του ημιχρόνου, όσο και μετά το τέλος του αγώνα, αλλά και στη χθεσινή προπόνηση.

«Συνέλθετε! Τι είναι αυτά που κάνετε;», ήταν τα πιο… ήπια από όσα είπε στο ημίχρονο της αναμέτρησης, κάνοντας έντονες παρατηρήσεις και σε προσωπικό επίπεδο σε συγκεκριμένους παίκτες για την εικόνα τους στο παιχνίδι.

Τα «γκάζια» συνεχίστηκαν και μετά τον αγώνα, όταν ο Μεντιλίμπαρ κράτησε τους παίκτες του για αρκετά λεπτά στα αποδυτήρια, εκφράζοντας έντονα παράπονα για την έλλειψη πάθους, αποφασιστικότητας, ενέργειας και συγκέντρωσης που διέκρινε.

Μάλιστα, σε κάποια αποστροφή του λόγου του, ο Μεντιλίμπαρ είπε στους παίκτες του «… κοιτάξτε να κερδίσετε την Τρίτη τη Λεβερκούζεν και να δώσετε απαντήσεις», αφήνοντας να εννοηθεί πως αν η ομάδα του δεν παρουσιάσει ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο, θα υπάρχουν συνέπειες για ορισμένους.

Χθες στην προπόνηση στου Ρέντη ήταν πιο ήρεμος, αλλά συνέχιζε να επισημαίνει στους παίκτες του πως η ποιότητά τους δεν φτάνει για να κερδίζουν κάποια παιχνίδια αν δεν βγάλουν την απαιτούμενη ένταση.

