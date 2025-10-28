Ολυμπιακός: Μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις ο Κίναν Έβανς - Real.gr

Quantcast
Ολυμπιακός: Μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις ο Κίναν Έβανς
Ολυμπιακός: Μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις ο Κίναν Έβανς

14:27, 28/10/2025
Ολυμπιακός: Μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις ο Κίναν Έβανς

Ο Κίναν Έβανς μπήκε στις ομαδικές προπονήσεις του Ολυμπιακού, μία ημέρα πριν το παιχνίδι με τη Μονακό για την 7η αγωνιστική της EuroLeague.

Στις 17 Σεπτεμβρίου υπήρχε ενημέρωση πως ο Αμερικανός γκαρντ θα απουσίαζε για 15-20 μέρες από τις προπονήσεις, έχοντας υποστεί οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα σε ένα φιλικό με τη Μονακό.

Τελικά με λίγη καθυστέρηση ο πρώην άσος της Ζάλγκιρις επανήλθε στο ομαδικό πρόγραμμα.

«Αυτό που σας είπα και την προηγούμενη φορά είναι ότι μπαίνει στο τελικό στάδιο της αποκατάστασης, κάνει ατομικές και χθες έκανε με μεγάλη ένταση, σήμερα θα μπει και στην ομαδική προπόνηση και από ‘κει και πέρα είναι θέμα πώς θα νιώσει και φυσικά πρέπει να βρει ρυθμό και να έρθει σε φόρμα για να παίξει τα παιχνίδια», ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζώκας πριν την έναρξη της προπόνησης, όπου τελικά «μπήκε» ο Έβανς.

Πηγή: Filathlos.gr

