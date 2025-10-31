Ολυμπιακός: «Χλωμός» με Άρη ο Έσε, κερδίζει πόντους το σχήμα με δύο φορ - Real.gr

Quantcast
11:19, 31/10/2025
Ολυμπιακός: «Χλωμός» με Άρη ο Έσε, κερδίζει πόντους το σχήμα με δύο φορ

Αμφίβολος για το σαββατιάτικο παιχνίδι με τον Άρη είναι ο Σαντιάγκο Έσε.

Ο Αργεντινός μέσος αποχώρησε με ενοχλήσεις στον προσαγωγό από τη χθεσινή προπόνηση των ερυθρόλευκων και είναι εξαιρετικά αμφίβολος για την αυριανή αναμέτρηση.

Αυτό ενώ ο Μεντιλίμπαρ σκόπευε να τον βάλει βασικό κόντρα στους κίτρινους, με δεδομένο πως θα λείψει λόγω τιμωρίας την Τρίτη απέναντι στην Αϊντχόφεν.

Σε ό,τι αφορά τους χαφ του Ολυμπιακού στο σαββατιάτικο ματς, οι Γκαρθία, Μουζακίτης και Σιπιόνι θα παλέψουν για δύο θέσεις, αλλά δεν αποκλείεται να οπισθοχωρήσει εκεί ο Τσικίνιο, καθώς κερδίζει πόντους σχήμα με δύο φορ από τους Ελ Κααμπί, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ.

