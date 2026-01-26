Ολυμπιακός: Χωρίς Γιάρεμτσουκ στην Ολλανδία - Real.gr

Την Τρίτη (27/1) αναχωρεί για το Άμστερνταμ και το μεγάλο παιχνίδι με τον Άγιαξ η αποστολή του Ολυμπιακού. Για τους Πειραιώτες είναι ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League και την τελευταία στιγμή προέκυψε πρόβλημα.

Συγκεκριμένα ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ νιώθει ενοχλήσεις στη γάμπα και δεν έχει συμπεριληφθεί στην αποστολή για την αναμέτρηση με τον Άγιαξ. Δεν θα ταξιδέψει στην ολλανδική πρωτεύουσα.

Ο 29χρονος επιθετικός θυμίζουμε ότι είχε ενοχλήσεις στο ίδιο σημείο και πριν τον αγώνα με τη Λεβερκούζεν, αλλά κατάφερε να τις ξεπεράσει και να είναι διαθέσιμος. Έπαιξε στο παιχνίδι με τον Βόλο ως αλλαγή και το πρόβλημα εμφανίστηκε ξανά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ταξιδέψει στο Άμστερνταμ.

Έτσι ο Ολυμπιακός στην αναμέτρηση με τον Άγιαξ θα έχει διαθέσιμους τους Ταρέμι και Ελ Κααμπί, με τον Ουκρανό να ταλαιπωρείται πάλι με τη γάμπα. Ο 29χρονος επιθετικός είχε πρόβλημα στο ίδιο σημείο και στο ξεκίνημα της σεζόν και είχε μείνει εκτός για δύο μήνες.

